31 Minutos llega a Tiny Desk: cuándo y dónde ver el concierto especial

Tulio Triviño, Juan Carlos Bodoque y compañía están listos para unirse a la lista de artistas que han pasado por el Tiny Desk Concert de NPR. Sí, 31 Minutos tendrá su propio concierto en este famoso formato que se ha ganado el corazón del público por su sencillez y cercanía.

La noticia fue confirmada como parte de las celebraciones del Mes de la Herencia Hispana, que cada año reconoce el talento latino en distintas expresiones artísticas.

31 Minutos llega a Tiny Desk | FB: 31 minutos

¿Cuándo y dónde verlo?

La cita es el lunes 6 de octubre de 2025. El concierto se transmitirá de manera gratuita a través del canal de NPR Music en YouTube y también en la página oficial de Tiny Desk Concerts.

Así que no hace falta pagar ni registrarse en ninguna plataforma: basta con tener conexión a internet para disfrutar de este show.

¿Qué es Tiny Desk?

Los conciertos Tiny Desk se caracterizan por ser íntimos, cercanos y muy diferentes a los shows tradicionales. No hay grandes escenarios ni producción deslumbrante, solo música, creatividad y una vibra relajada que conecta directo con la audiencia. Artistas como Bad Bunny, Ca7riel & Paco Amoroso, Carín León, Mon Laferte, entre muchos otros han participado tocando sus canciones.

El fenómeno de 31 Minutos

Desde su estreno en 2003, el noticiero más irreverente de la televisión chilena se convirtió en un fenómeno cultural en toda Latinoamérica. Con canciones pegajosas, humor absurdo y personajes inolvidables, 31 Minutos logró lo que pocos: quedarse en la memoria colectiva de chicos y grandes. Ahora, con su paso por Tiny Desk, el show confirma que su legado sigue más vivo que nunca.

: La banda de títeres más querida de Latinoamérica | Instagram: @31minutos