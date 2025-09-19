Sube a 22 la cifra de muertos por explosión de pipa en Iztapalapa; tres bebés siguen hospitalizados

Una tragedia que no termina. A más de una semana de la explosión de una pipa de gas LP en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa, la cifra de víctimas mortales aumentó a 22 personas fallecidas, según el último reporte de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México.

El hecho ocurrió hace dos semanas, cuando una pipa de la empresa Silza explotó en plena vialidad, provocando un incendio de gran magnitud que dejó un saldo devastador.

El Gobierno capitalino hizo un nuevo corte el jueves por la noche / Redes Sociales

Dos mujeres más pierden la vida

A la lista de víctimas se sumaron Norma Chávez Ortega, de 50 años, quien permanecía internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación, y Abril Díaz Castañeda, de 34 años, atendida en el hospital Magdalena de las Salinas.

Abril Díaz es de las personas fallecidas recientemente por las quemaduras que sufrió / Redes Sociales

Hay tres bebés entre los hospitalizados

Al corte de las 22:00 horas, la autoridad sanitaria reportó que 25 personas siguen hospitalizadas y 37 ya fueron dadas de alta. Entre los pacientes que aún luchan por su vida se encuentran tres bebés y dos adolescentes.

Lista de víctimas fatales confirmadas:

Ana Daniela Barragán Ramírez – Hospital General Rubén Leñero

Misael Cano Rodríguez – Instituto Nacional de Rehabilitación

Irving Uriel Carrillo Reyes – Instituto Nacional de Rehabilitación

Carlos Iván Contreras Salinas – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Óscar Rubén Uriel Cortéz Cisneros – Hospital General Rubén Leñero

Eduardo Noé García Morales – Clínica Hospital Emiliano Zapata

Juan Antonio Hernández Betancourt – Hospital General Zona 53

Jorge Islas Flores – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Juan Carlos Sánchez Blas – Hospital Balbuena

Alicia Matías Teodoro – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Armando Antillón Chávez – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

José Gabriel Hernández Méndez – Hospital General Rubén Leñero

Juan Carlos Bonilla Sánchez – Hospital General Rubén Leñero

Jesús Joel Tovar García – Hospital General Rubén Leñero

Gilberto Aarón – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Omar Alejandro García Escorsa – Hospital General Regional 197 Texcoco

Fernando Soto Munguía – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Edgar Santiago Álvarez – Hospital Regional Zaragoza ISSSTE

Oswaldo Espinosa Gutiérrez – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Eduardo Romero Armas – Hospital de Traumatología “Victoriano de la Fuente Narváez”

Norma Chávez Ortega – Instituto Nacional de Rehabilitación

Abril Díaz Castañeda – Hospital Magdalena de las Salinas

Dos adolescentes y tres bebés se encuentran delicados en diferentes hospitales / Redes Sociales