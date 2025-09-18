¡Desvelado y sin amor! Bobby Pulido se lanza a la política

El intérprete de Desvelado, de 54 años, compartió en redes sociales que competirá por el escaño del sur de Texas actualmente ocupado por la republicana Mónica De La Cruz. Pulido afirmó que tomó la decisión debido a la falta de atención a las comunidades locales, asegurando que su objetivo es defender a los habitantes de McAllen, Edinburg y otras ciudades que conforman el distrito.

El anuncio marca un giro inesperado en la trayectoria del artista | Instagram: @bobbypulido425

Del escenario a la política

El anuncio marca un giro inesperado en la trayectoria del artista, quien en noviembre de 2024 confirmó su retiro de la música tras más de tres décadas de carrera. Pulido es considerado una figura icónica del género texano, heredero del legado de su padre, Roberto Pulido. Alcanzó la fama en los años 90 con éxitos como Se Murió de Amor y en 2022 ganó un Grammy Latino por su disco Para que baile mi pueblo.

Antes de dedicarse de lleno a la música, el cantante estudió ciencias políticas, una formación que ahora busca poner en práctica en la arena electoral.

Un distrito clave

El Distrito 15 de Texas se ha convertido en un campo de batalla electoral. Aunque en el pasado fue un bastión demócrata, en 2024 Donald Trump logró una ventaja de 18% en la región, lo que consolidó su giro hacia los republicanos.

Ante este panorama, la candidatura de Pulido ha despertado interés entre los demócratas, que lo ven como un perfil capaz de reconectar con los votantes latinos y moderados.

Sus propuestas

Pulido se presenta como un candidato moderado que busca atender las preocupaciones más urgentes de la población:

Seguridad fronteriza sin dividir familias .

Reducción de costos básicos.

Mejoras en el sistema de salud.

Impulso a la economía local, incluido el sector energético.

En su mensaje, recalcó: “No soy un político de carrera; soy un nativo del sur de Texas cansado de ver cómo se deja de lado a nuestras comunidades”.

Con esta incursión, Bobby Pulido no solo sorprende a sus seguidores musicales, también abre un nuevo capítulo en la política del sur de Texas.