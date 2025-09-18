Molotov, Gloria Trevi y Siddhartha: conoce la cartelera completa de la Feria del Alfeñique 2025

La edición número 56 de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique en Toluca promete ser inolvidable. Con una cartelera musical diversa y gratuita.

Edición 56 de la Feria y Festival Cultural del Afeñique | FB: Ayuntamiento de Toluca

Artistas confirmados para la Feria del Alfeñique 2025

La Secretaría de Cultura y Turismo de Toluca ha revelado el cartel completo de artistas que se presentarán en la Feria del Alfeñique 2025. Entre los destacados se encuentran:

Los Tucanes de Tijuana – 16 de octubre

Siddhartha – 17 de octubre

Gloria Trevi – 19 de octubre

Molotov – 23 de octubre

Porter – 24 de octubre

Plastilina Mosh – 25 de octubre

Liran’ Roll – 26 de octubre

Amanda Miguel – 1 de noviembre

Yeri Mua y El Bogueto – 31 de octubre

La Vecindad Santanera – 30 de octubre

Además participarán más de 70 artistas locales.

Amanda Miguel y Los Tucanes de Tijuana forman parte de la cartelera | FB: Amanda Miguel, Los Tucanes de Tijuana

¿Cuándo y dónde es la Feria?