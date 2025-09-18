Molotov, Gloria Trevi y Siddhartha: conoce la cartelera completa de la Feria del Alfeñique 2025

La Feria del Alfeñique 2025 en Toluca se perfila como uno de los eventos más esperados del año

La Feria del Alfeñique 2025 presentó una gran cartelera de artistas | FB: MOLOTOV OFICIAL, Gloria Trevi, Siddhartha
Laura Reyes Medrano
18 de Septiembre de 2025

La edición número 56 de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique en Toluca promete ser inolvidable. Con una cartelera musical diversa y gratuita. 

Edición 56 de la Feria y Festival Cultural del Afeñique | FB: Ayuntamiento de Toluca
Artistas confirmados para la Feria del Alfeñique 2025

La Secretaría de Cultura y Turismo de Toluca ha revelado el cartel completo de artistas que se presentarán en la Feria del Alfeñique 2025. Entre los destacados se encuentran:

  • Los Tucanes de Tijuana – 16 de octubre

  • Siddhartha – 17 de octubre

  • Gloria Trevi – 19 de octubre

  • Molotov – 23 de octubre

  • Porter – 24 de octubre

  • Plastilina Mosh – 25 de octubre

  • Liran’ Roll – 26 de octubre

  • Amanda Miguel – 1 de noviembre

  • Yeri Mua y El Bogueto – 31 de octubre

  • La Vecindad Santanera – 30 de octubre

Además participarán más de 70 artistas locales.

Amanda Miguel y Los Tucanes de Tijuana forman parte de la cartelera | FB: Amanda Miguel, Los Tucanes de Tijuana
¿Cuándo y dónde es la Feria?

  • Ubicación: Explanada del Mercado Juárez, Toluca, Estado de México.

  • Fechas: Del 16 de octubre al 1 de noviembre de 2025. La entrada es libre.

 

