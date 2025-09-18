Molotov, Gloria Trevi y Siddhartha: conoce la cartelera completa de la Feria del Alfeñique 2025

La edición número 56 de la Feria y Festival Cultural del Alfeñique en Toluca promete ser inolvidable. Con una cartelera musical diversa y gratuita.
Artistas confirmados para la Feria del Alfeñique 2025
La Secretaría de Cultura y Turismo de Toluca ha revelado el cartel completo de artistas que se presentarán en la Feria del Alfeñique 2025. Entre los destacados se encuentran:
Los Tucanes de Tijuana – 16 de octubre
Siddhartha – 17 de octubre
Gloria Trevi – 19 de octubre
Molotov – 23 de octubre
Porter – 24 de octubre
Plastilina Mosh – 25 de octubre
Liran’ Roll – 26 de octubre
Amanda Miguel – 1 de noviembre
Yeri Mua y El Bogueto – 31 de octubre
La Vecindad Santanera – 30 de octubre
Además participarán más de 70 artistas locales.
¿Cuándo y dónde es la Feria?
Ubicación: Explanada del Mercado Juárez, Toluca, Estado de México.
Fechas: Del 16 de octubre al 1 de noviembre de 2025. La entrada es libre.