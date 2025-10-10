Desfile Día de Muertos CDMX 2025: Fecha, ruta y actividades confirmadas

La capital del país se prepara para uno de los espectáculos más esperados del año, lleno de color, tradición y cultura

El Desfile de Día de Muertos CDMX 2025 promete ser una edición inolvidable | iStock
Laura Reyes Medrano
10 de Octubre de 2025

El Desfile de Día de Muertos 2025 en la Ciudad de México ya tiene fecha y promete una edición espectacular que fusionará tradición, arte y diversidad. Este evento, que atrae tanto a turistas como a locales, recorrerá las principales avenidas de la capital con más de mil artistas en escena, carros alegóricos y comparsas monumentales.

¿Cuándo será el Desfile de Día de Muertos 2025?

La cita será el sábado 1 de noviembre de 2025, día en que la CDMX se llenará de flores de cempasúchil, música, catrinas y calaveras gigantes. Aunque el horario oficial aún no se confirma, se espera que el desfile comience por la tarde, como en ediciones anteriores.

Este año, el tema oficial será “El arte del drag y la lucha libre”, una propuesta que celebra la creatividad, la expresión libre y la identidad mexicana. El desfile combinará elementos tradicionales del Día de Muertos con espectáculos visuales inspirados en estas dos manifestaciones culturales tan representativas.

Catrinas drag, luchadores icónicos, carros alegóricos, música en vivo y danza serán parte del espectáculo que busca rendir homenaje a la vida y a la memoria de los que ya partieron, pero también a la diversidad del país.

Ruta del Desfile de Día de Muertos en CDMX 2025

El recorrido del Desfile de Día de Muertos 2025 seguirá el trayecto clásico que conecta los puntos más emblemáticos de la ciudad:

  • Inicio: Puerta de los Leones, en Chapultepec

  • Recorrido: Paseo de la Reforma → El Caballito → Avenida Juárez → 5 de Mayo

  • Final: Plaza de la Constitución (Zócalo capitalino)

Se recomienda llegar con anticipación, portar bloqueador solar y ropa cómoda, así como utilizar transporte público, ya que se prevén cierres viales y una gran afluencia.

