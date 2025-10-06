SEP 2025: Revelan si habrá puente vacacional por Día de Muertos

Con la llegada de octubre, muchos padres y estudiantes comienzan a preguntarse si el Día de Muertos traerá puente vacacional, por lo que a continuación te diremos qué dice el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP) para el ciclo escolar 2025-2026.
Consejo Técnico, no festivo
La SEP confirmó que el viernes 31 de octubre sí se suspenderán las clases, pero no por el Día de Muertos, sino por la reunión mensual del Consejo Técnico Escolar. Es decir, los alumnos de preescolar, primaria y secundaria tendrán libre ese día, lo que se sumará al fin de semana y generará un descanso de tres días: viernes 31, sábado 1 y domingo 2 de noviembre.
Así cae el Día de Muertos
En 2025, el 1 y 2 de noviembre caerán en sábado y domingo, por lo que la SEP no trasladará los días festivos ni modificará las fechas escolares. Los estudiantes deberán regresar a clases el lunes 3 de noviembre, continuando con el calendario normal de actividades académicas, lo que significa que no habré megapuente por Día de Muertos, como sí sucedió el año pasado cuando los alumnos de educación básica dejaron de asistir cinco días a clases por esta fecha.
Próximo descanso oficial
Después del breve respiro de octubre, el siguiente día feriado marcado por la SEP será el lunes 17 de noviembre, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana, lo que sí representará un puente oficial para toda la comunidad educativa.
Días feriados oficiales (6 días)
- Lunes 17 de noviembre de 2025: Revolución Mexicana
- Lunes 2 de febrero de 2026: Día de la Constitución
- Lunes 16 de marzo de 2026: Natalicio de Benito Juárez
- Viernes 1 de mayo de 2026: Día del Trabajo
- Martes 5 de mayo de 2026: Batalla de Puebla
- Viernes 15 de mayo de 2026: Día del Maestro
Sesiones de Consejo Técnico Escolar (7 días)
- Viernes 31 de octubre de 2025
- Viernes 28 de noviembre de 2025
- Viernes 30 de enero de 2026
- Viernes 27 de febrero de 2026
- Viernes 27 de marzo de 2026
- Viernes 29 de mayo de 2026
- Viernes 26 de junio de 2026
Jornadas de descarga administrativa (2 días)
- Viernes 13 de marzo de 2026
- Viernes 3 de julio de 2026
Vacaciones del ciclo escolar 2025-2026
Además de los días de suspensión oficial, habrá dos períodos de vacaciones:
- Invierno: del 22 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026
- Semana Santa: del 30 de marzo al 10 de abril de 2026
Octubre: puente por Consejo Técnico
En octubre no habrá feriados oficiales, pero sí un fin de semana largo: el viernes 31 de octubre de 2025 se suspenden las clases por Junta de Consejo Técnico Escolar.