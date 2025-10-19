Detienen a hombres con un caimán, una serpiente y un mono capuchino en el Zócalo CDMX

Un hecho inusual sorprendió a peatones en el Zócalo de la Ciudad de México, cuando policías detuvieron a dos hombres que caminaban con un caimán, una serpiente y un mono capuchino. Los animales fueron incautados por la Brigada de Vigilancia Animal luego de que testigos reportaran su presencia en el Centro Histórico.

Según medios, los sujetos, de 38 y 41 años, originarios de Tamaulipas, transportaban a los animales dentro de cajas de plástico perforadas mientras los mostraban a curiosos en la vía pública.

Los animales quedaron bajo resguardo

Durante la inspección, las autoridades encontraron al caimán con el hocico amarrado, a la serpiente dentro de una caja negra, y al mono capuchino con una cadena al cuello. Todos los ejemplares fueron trasladados a las instalaciones de la Brigada en Xochimilco, donde recibirán atención médica y resguardo temporal.

Los especialistas indicaron que los animales serán evaluados para determinar su estado de salud y definir el procedimiento legal para su protección.

Investigación por presunto delito ambiental

Los detenidos fueron llevados ante la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales y Protección Urbana (FIDAMPU), donde se investigará si incurrieron en delitos relacionados con el tráfico y exhibición ilegal de fauna silvestre.

Transportar o exhibir animales silvestres sin autorización es considerado un delito ambiental, de acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre y el Código Penal Federal.

Autoridades hacen un llamado a la ciudadanía

“Recibir dinero por la exhibición de animales está prohibido por la ley y dar dinero a las personas que los muestran en plazas o calles es simplemente fomentar el maltrato animal”, señaló la Agencia de Atención Animal.

Las autoridades exhortaron a la población a no participar ni fomentar este tipo de prácticas, y a reportar cualquier caso similar al número de emergencia 911.

