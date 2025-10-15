¿Cuándo y dónde ver la lluvia de estrellas Oriónidas 2025 desde México?

El mes de octubre traerá uno de los eventos astronómicos más llamativos del año: la lluvia de estrellas Oriónidas 2025, un fenómeno que tiene su origen en los restos del cometa Halley y que será visible en todo el territorio mexicano.

De acuerdo con la NASA, las Oriónidas se podrán observar entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre, aunque su punto máximo ocurrirá en la noche del 21 y la madrugada del 22 de octubre, cuando se esperan entre 10 y 20 meteoros por hora cruzando el cielo.

De acuerdo con la NASA, las Oriónidas se podrán observar entre el 2 de octubre y el 7 de noviembre. / Pixabay

La fase lunar jugará un papel a favor de la visibilidad, ya que la Luna estará casi nueva, lo que permitirá observar los destellos con mayor claridad. Según los especialistas, los meteoros serán visibles desde cualquier punto del cielo, aunque el radiante se ubicará en la constelación de Orión, justo de donde proviene su nombre.

Las Oriónidas se caracterizan por su alta velocidad y sus brillantes estelas luminosas, resultado del ingreso de partículas del cometa Halley a gran velocidad en la atmósfera terrestre, lo que provoca un destello de corta duración pero muy intenso.

Horarios, recomendaciones y mejores lugares para observarlas

El horario ideal para observar la lluvia de estrellas Oriónidas será entre la 1:00 y las 5:30 de la madrugada, siendo el mejor momento alrededor de las 3:00 a 4:30 a.m., cuando el radiante de Orión se encuentra más alto en el cielo.

El horario ideal para observar la lluvia de estrellas Oriónidas será entre la 1:00 y las 5:30 de la madrugada./ Pixabay

Para una mejor experiencia, se recomienda mirar hacia el este o sureste, lejos de luces artificiales o zonas con alta contaminación lumínica. No es necesario el uso de telescopios ni binoculares, ya que las Oriónidas se disfrutan mejor a simple vista.

Entre los mejores lugares para observarlas en México, destacan sitios alejados de las grandes ciudades, como el Ajusco o el Desierto de los Leones en la Ciudad de México; el Bosque La Primavera en Jalisco; así como zonas montañosas en Puebla, Hidalgo y Nuevo León, donde la contaminación lumínica es menor.

Para una mejor experiencia, se recomienda mirar hacia el este o sureste. / Pixabay

Los astrónomos recomiendan llegar con anticipación para permitir que los ojos se adapten a la oscuridad, además de llevar abrigo, mantas, bebidas calientes y paciencia, ya que los meteoros suelen aparecer de manera intermitente.

Expertos señalan que, en condiciones óptimas, las Oriónidas podrán observarse incluso sin equipo especializado y ofrecen un espectáculo natural ideal para quienes disfrutan de la astronomía o simplemente buscan una noche diferente bajo el cielo.

Los astrónomos recomiendan llegar con anticipación para permitir que los ojos se adapten a la oscuridad. / Pixabay