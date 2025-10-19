Culiacán, según el CESP, podría ser una de las 5 ciudades más violentas del mundo

La violencia en Culiacán ha alcanzado niveles alarmantes. Según el Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), la capital de Sinaloa podría ubicarse entre las cinco ciudades más violentas del mundo durante 2025, debido al aumento de homicidios relacionados con la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

“Es muy lamentable que estemos en el top 5 … por la tasa de homicidios que seguramente nos llevará a ese lugar”, advirtió Miguel Calderón Quevedo, coordinador del CESP, al dar a conocer las cifras más recientes sobre inseguridad en la región.

Cifras preocupantes

De acuerdo con medios, Culiacán registra más de 1 400 homicidios dolosos en lo que va de 2025, y más de 2 100 si se contabiliza desde septiembre de 2024, cuando estalló un conflicto abierto entre facciones del Cártel de Sinaloa.

Calderón Quevedo señaló: “Teníamos previo a este estallido haber salido de la lista de las 50 ciudades más violentas del mundo y ahora volvemos, pero no solamente volvemos … estamos entre los primeros diez, entre los primeros cinco, lamentablemente”.

La guerra entre cárteles

El aumento en homicidios se atribuye principalmente al enfrentamiento entre Los Chapitos y La Mayiza, dos facciones que disputan el control de territorios, rutas de droga y operaciones criminales en Culiacán.

Según el CESP, esta lucha interna ha generado una ola de violencia que afecta directamente a la población, con tiroteos, levantones y enfrentamientos armados que mantienen a los ciudadanos en constante peligro.

Además, la violencia tiene un impacto económico y social. Calderón Quevedo aseguró: “Eso, sin duda nos resta actividad para inversiones, actividad turística”, destacando cómo la inseguridad limita el desarrollo de la ciudad.

Efectos para la ciudad

Ser una de las ciudades más violentas del mundo no solo afecta la percepción internacional, sino también la vida diaria de los ciudadanos. La inseguridad reduce inversiones, frena el turismo y deteriora la confianza social.

“El problema de la inseguridad no es únicamente de las autoridades, sino de toda la sociedad; si no tenemos las condiciones para hacer economía o para ir a los centros escolares, difícilmente podremos avanzar”, enfatizó el CESP.

Ser una de las ciudades más violentas del mundo no solo afecta la percepción internacional, sino también la vida diaria.

Llamado a la acción

Frente a este panorama, el Consejo Estatal de Seguridad Pública exhortó a fortalecer la coordinación entre gobiernos estatales, municipales y federales, así como a implementar estrategias de prevención que incluyan educación, programas sociales y oportunidades laborales para jóvenes en riesgo de reclutamiento por grupos criminales.

Culiacán enfrenta hoy una disyuntiva clara: o se refuerza la estrategia de seguridad y prevención, o se consolida entre las ciudades más violentas del mundo.

