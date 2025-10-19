Incendio en vuelo de Air China por batería de litio

El video de un avión de Air China cubriendo la ruta Hangzhou–Incheon se volvió tendencia mundial después de que, en pleno vuelo, una batería de litio se incendiara dentro del compartimento superior del avión.

Según medios, “una batería de litio se encendió espontáneamente en el equipaje de mano de un pasajero, guardado en el compartimento superior del vuelo”. La tripulación actuó de inmediato y logró controlar el fuego antes de que se propagara, evitando una tragedia.

El incidente obligó al piloto a desviar la ruta y aterrizar de emergencia en el aeropuerto de Pudong, Shanghái, donde todos los pasajeros fueron evacuados sin que se registraran heridos. Los videos grabados por los viajeros muestran el humo saliendo del compartimento y a la tripulación utilizando extintores para sofocar las llamas.

¿Qué provocó el incendio?

De acuerdo con reportes preliminares, el siniestro fue originado por una batería de litio que se sobrecalentó, lo que generó una reacción en cadena hasta provocar fuego.

Las baterías de este tipo —comunes en laptops, cámaras y power banks— contienen materiales altamente inflamables. Si se dañan, se exponen al calor o presentan defectos de fábrica, pueden incendiarse sin previo aviso.

¿Qué dice la ley sobre viajar con baterías de litio?

El caso encendió la conversación sobre las reglas internacionales para transportar baterías de litio, tanto en vuelos nacionales como internacionales.

Las autoridades de aviación prohíben llevar baterías sueltas o de repuesto en el equipaje documentado, precisamente por el riesgo de incendios. Estas deben viajar siempre en el equipaje de mano, protegidas contra cortocircuitos y sin estar conectadas a ningún dispositivo.

Además, existen límites de capacidad. Las baterías de más de 100 Wh necesitan autorización de la aerolínea para ser transportadas, y las que superan los 160 Wh están totalmente prohibidas en vuelos comerciales.

Qué recomiendan los expertos

Según medios, los especialistas en aviación sugieren tomar precauciones básicas para evitar incidentes similares:

Transporta siempre las baterías en tu equipaje de mano, nunca en la maleta documentada. Aísla los terminales con cinta adhesiva o guárdalas en fundas individuales. Evita usarlas o cargarlas durante el vuelo, especialmente si son power banks o equipos grandes. Revisa la capacidad (Wh) de cada batería antes de viajar. Consulta las políticas de tu aerolínea, ya que cada compañía puede tener restricciones adicionales.

Un recordatorio para todos los pasajeros

El incidente de Air China demuestra que un pequeño descuido puede poner en riesgo a cientos de personas. Aunque los incendios por baterías son poco comunes, su potencial destructivo es enorme: bastan segundos para que el humo y las llamas se propaguen dentro de una cabina presurizada.

Gracias a la rápida reacción de la tripulación, el vuelo aterrizó sin mayores consecuencias. Sin embargo, el susto sirvió como recordatorio de que las normas sobre transporte de baterías no son un simple trámite, sino una medida de seguridad vital.

