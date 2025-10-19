VIDEO: Hombre queda atrapado de noche en cabina del Cablebús

¿Te imaginas quedar atrapado en las alturas y además estar encerrado? Pues eso fue lo que le sucedió a un usuario del Cablebús de la Ciudad de México, quien, al término del servicio en la estación La Pastora, quedó solo dentro de la cabina y en medio de la nada.

El Cablebús es un transporte público que viaja en las alturas.

El video del encierro se vuelve viral

En redes sociales se ha vuelto viral un clip de apenas 38 segundos de duración, el cual no arroja más información sobre fecha o motivos. Únicamente se señala que un hombre quedó atrapado dentro de una cabina de la Línea 1 del Cablebús, la cual deja de operar a las 11 de la noche.

El sujeto atrapado llamó la atención de quienes lo estaban grabando, luego de que golpeó varias veces la cabina.

“Persona se queda atrapada toda la noche en el Cablebús, el servicio termina a las 11 PM. Al parecer no se dieron cuenta de que aún había usuarios en la cabina”, se lee en el mensaje que acompaña la escena.

Durante el video, se escucha a al menos dos hombres interactuar con el usuario atrapado:

“ Saca la mano ”, le gritaban.

”, le gritaban. “ Se está moviendo la cabina, mira ”, comentó otro.

”, comentó otro. “ ¡Prende tu celular! ”, sugirió uno más.

”, sugirió uno más. Mientras tanto, una voz trató de tranquilizarlo: “Ya les van a avisar”.

¿Por qué quedó atrapado?

De acuerdo con testigos, el hombre quedó encerrado en la estación La Pastora del Cablebús, ubicada en la alcaldía Gustavo A. Madero. Presuntamente se encontraba en estado de ebriedad y se quedó dormido dentro de la cabina, después de que esta llegara a su destino final.

Aunque se creía que había pasado toda la noche encerrado, trascendió que personal del Cablebús movió la cabina a la terminal para que el sujeto pudiera bajar de ella antes del reinicio del servicio.

El horario de servicio del Cablebús termina a las 11:00 PM.

¿Cuál es el horario de servicio del Cablebús?

El Cablebús de la Ciudad de México opera todos los días con un horario definido:

Lunes a viernes : de 5:00 a 23:00 h

: de 5:00 a 23:00 h Sábados : de 6:00 a 23:00 h

: de 6:00 a 23:00 h Domingos y días festivos: de 7:00 a 23:00 h

Este sistema de transporte se ha consolidado como una alternativa eficiente y segura, con tres líneas actualmente en operación:

Línea 1 – Gustavo A. Madero

Recorrido : de Indios Verdes a Cuautepec

: de Indios Verdes a Cuautepec Distancia: 9.2 km

Línea 2 – Iztapalapa

Recorrido : de Constitución de 1917 a Santa Marta

: de Constitución de 1917 a Santa Marta Distancia : 10.6 km

: 10.6 km Una de las más extensas del mundo en su tipo

Línea 3 – Chapultepec

Recorrido : de Los Pinos a Vasco de Quiroga

: de Los Pinos a Vasco de Quiroga Distancia : 5.5 km

: 5.5 km Enfoque turístico, además de ser transporte público.

Actualmente hay tres líneas del Cablebús dando servicio.