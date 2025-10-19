Adamari López rompe el silencio sobre supuesto romance con López Obrador

Ante un rumor que lleva varias semanas circulando en redes sociales, e incluso ha sido retomado por algunos medios de comunicación, la actriz y conductora Adamari López rompió el silencio sobre el supuesto romance que sostiene con el expresidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

“Cuando estuvimos en Panamá, en Premios Juventud, mucha gente se cuestionaba por qué no había ido con el expresidente”, comentó.

Adamari habló por primera vez sobre el rumor infundado.

Niega conocer a AMLO y Peña Nieto

Fue en una reciente entrevista concedida para el podcast Ada y Chiqui Da Show, de la periodista Stephanie Himonidis Sedano, ‘Chiquibaby’, donde la artista puertorriqueña negó rotundamente cualquier vínculo sentimental con López Obrador, y también con el exmandatario Enrique Peña Nieto.

También ha sido relacionada con otro ex mandatario, como Peña Nieto.

Adamari fue clara:

“No conozco al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Tampoco conozco al expresidente Enrique Peña Nieto. Nunca he compartido con ninguno de ellos. Nunca he coincidido en ningún lugar. No tengo ninguna relación cercana con nadie que conozca a ninguno de ellos".

“Hay mucha gente que se ha creído que tengo una relación con ellos... Le han preguntado a gente de mi entorno y también me han preguntado a mí en las redes sociales. Cuando estuvimos en Panamá, en Premios Juventud, mucha gente se cuestionaba por qué no había ido con el expresidente Andrés Manuel López Obrador”, reiteró la exesposa del cantante Luis Fonsi.

¿De dónde surgió el rumor?

El origen de esta fake news es un video manipulado con Inteligencia Artificial que circula en redes sociales, donde Adamari aparece hablando frente a la cámara desde una habitación de su casa. Sin embargo, el contenido fue alterado digitalmente.

La propia actriz señaló:

“En muchas ocasiones uno conoce a gente, se toma fotos, se toma videos, comparte en un lugar público, y te pueden inventar una relación amorosa. En otras ocasiones, no has conocido a ninguna de esas personas y, hoy día, con los avances de la inteligencia artificial, pues se crean diferentes relaciones".

Adamari negó rotundamente conocer a AMLO y EPN.

Pide responsabilidad en el uso de la IA

Adamari explicó que decidió hablar públicamente del tema para aclarar las falsas versiones que circulan en internet:

“Yo quería traer este tema a colación porque me parecía interesante poder platicar con todo el mundo lo que se ha estado presentando en diferentes redes sociales y comentarles que ninguna de esas relaciones es verdadera”.

El ex presidente López Obrador está casado con Beatriz Gutiérrez Müller.

“La inteligencia artificial mal utilizada también puede dañar vidas”

Finalmente, Adamari pidió no ser relacionada con el expresidente López Obrador, quien está casado con la investigadora Beatriz Gutiérrez Müller, y lanzó una advertencia sobre los peligros de la tecnología mal empleada: