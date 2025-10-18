Taylor Swift dona $100,000 a niña con cáncer cerebral: “¡Taylor es mi amiga!”

La cantante sorprendió a Lilah Smoot, una niña de dos años diagnosticada con cáncer cerebral

La cantante Taylor Swift realizó una donación de 100 000 dólares para apoyar el tratamiento de Lilah Smoot | @taylorswift / @Standwithlilah
Laura Reyes Medrano
18 de Octubre de 2025

Taylor Swift ha demostrado una vez más su compromiso con causas sociales al donar $100,000 dólares a Lilah Smoot, una niña de dos años que lucha contra un cáncer cerebral en etapa 4. La familia de Lilah había compartido su historia en redes sociales, buscando apoyo para costear su tratamiento. El video que captó la atención de Swift mostraba a Lilah llamando a la cantante “su amiga” mientras veía uno de sus videos en el iPad.

La conexión Swiftie

La madre de Lilah, Katelynn Smoot, explicó que escuchó música de Taylor durante su embarazo y que su hija, desde pequeña, ha encontrado consuelo en las canciones de la artista. “Lilah ama la música de Taylor y durante su tratamiento siempre encontraba alegría en ella”, comentó Katelynn. Además, reveló que originalmente pensaron en llamar a su hija “Willow”, inspirados en la canción de Swift, pero finalmente optaron por “Lilah”.

La donación que tocó corazones

El 17 de octubre, Taylor Swift hizo la donación a través de GoFundMe, acompañada de un mensaje que decía:

“¡Enviando el abrazo más grande a mi amiga, Lilah! Con amor, Taylor”

La aportación de Swift duplicó casi el monto recaudado hasta ese momento, superando los $100,000 dólares. La familia expresó su profunda gratitud, destacando que este apoyo les permite enfocarse completamente en el bienestar de Lilah sin preocuparse por los gastos médicos.

La comunidad Swiftie se une

Tras la donación de Taylor, la comunidad de fans de la cantante, conocidos como “Swifties”, también se movilizó para apoyar a Lilah. En un video compartido por Katelynn, Lilah agradece a los Swifties diciendo: “Gracias, Swifties”. Katelynn expresó su asombro y agradecimiento, destacando la increíble solidaridad de los seguidores de Taylor.

El tratamiento de Lilah

Lilah ya ha pasado por una cirugía para remover un tumor cerebral y se encuentra en tratamiento que incluye quimioterapia, terapia con células madre y sesiones de radioterapia con protones. Estos procedimientos requieren estancias prolongadas en el hospital y desplazamientos largos, lo que representa un desafío adicional para la familia.

Este gesto de Taylor Swift no solo ha aliviado la carga financiera de la familia Smoot, sino que también ha brindado un rayo de esperanza y alegría a Lilah en su lucha contra el cáncer. La historia de Lilah es un recordatorio del poder de la música y la solidaridad en momentos de adversidad.

@standwithlilah I cannot say thank you enough. I’m truly in shock. This means we don’t have to worry about anything other than Lilah. Truly such a blessing. Thank you @Taylor Swift ♬ original sound - The Smoots

 

