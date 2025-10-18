¡Dona y salva del frío! “Abriga un corazón” busca suéteres y cobijas para comunidades del Edomex

Te decimos qué puedes donar, dónde y cómo sumarte

El Gobierno del Estado de México puso en marcha la campaña solidaria Abriga un Corazón 2025
Laura Reyes Medrano
Con el arribo de los meses fríos, el Gobierno del Estado de México puso en marcha la campaña solidaria Abriga un Corazón 2025, una iniciativa para recolectar suéteres, chamarras, cobijas y otros artículos de abrigo que serán entregados a personas en situación vulnerable. En Toluca hay un centro de acopio donde podrás llevar tus donaciones. 

La temporada invernal representa un desafío para muchas personas en situación vulnerable.
¿Qué es "Abriga un Corazón 2025"?

Con la llegada de las bajas temperaturas en el territorio mexiquense, la administración estatal lanzó la campaña "Abriga un Corazón 2025", con el objetivo de recolectar prendas como suéteres, chamarras, bufandas, guantes, cobijas y demás artículos que ayuden a las familias más necesitadas del estado. 

¿Qué puedes donar?

De acuerdo con los organizadores, estas son las prendas solicitadas para participar en la campaña:

  • Suéteres, sudaderas

  • Chamarras

  • Bufandas, gorros, guantes de estambre

  • Cobijas, rebozos, cobertores

  • Prendas para mujer, hombre, niños y niñas, en tallas chica a extra grande 
    Importante: Las donaciones deben estar limpias y en buen estado; no se aceptará ropa deteriorada o sucia.

Lo que puedes donar.
¿Dónde entregar tu donativo?

El centro principal de acopio está ubicado en:
Guillermo Prieto #609, Barrio de San Sebastián, Toluca, Estado de México. Para más información, puedes llamar a los números 722 227 72 90 o 722 227 72 91, extensión 127. 

Cómo y dónde entregar tu donativo.
¿Por qué es importante participar?

La temporada invernal representa un desafío para muchas personas en situación vulnerable, sobre todo en áreas rurales o comunidades con menor acceso a recursos. Con esta campaña, el Estado de México busca garantizar que más familias tengan acceso a ropa abrigadora y así reducir riesgos de salud ante el frío.

El Estado de México busca garantizar que más familias tengan acceso a ropa abrigadora.
Cómo hacerlo fácil en 3 pasos

  1. Revisa tu armario: selecciona suéteres, cobijas o chamarras que ya no uses pero estén en buen estado.

  2. Lávalos o límpialos antes de donarlos: ropa limpia y presentable facilita su uso inmediato.

  3. Llévalos al centro de acopio en Toluca o comunícate a los teléfonos para coordinar entrega.

 

