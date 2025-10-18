¿Quién es La Bea? La comediante favorita que se robó el show en La Granja VIP

La Bea, cuyo nombre real es Tania González, es una comediante mexicana originaria de Chalco, Estado de México. Con una carrera consolidada en el stand up, ha logrado conectar con el público gracias a su estilo único y su cercanía en el escenario. Su participación en La Granja VIP ha sido una de las más comentadas de la temporada.

Formación y carrera

Antes de dedicarse a la comedia, La Bea estudió Psicología Educativa en la Universidad Pedagógica Nacional. Fue durante su periodo universitario cuando descubrió su pasión por el stand up, presentándose en espacios de micrófono abierto desde 2016. Su talento la llevó a participar en programas como LOL: Last One Laughing, La Isla 2024 y La Culpa es de la Malinche de Comedy Central.

Estilo y personalidad

La Bea se caracteriza por su humor auténtico y sin filtros, lo que la ha hecho destacar en el mundo del stand up. Su espontaneidad y carisma la han convertido en una de las favoritas del público, tanto en sus presentaciones en vivo como en su participación en La Granja VIP.

Vida personal

En el ámbito personal, La Bea mantiene una relación de 15 años con Isra Punk, un músico y también comediante. La pareja se conoció durante sus años universitarios y ha compartido su vida tanto en lo personal como en lo profesional.

