VIDEO: Más de 200 alebrijes monumentales tomaron Paseo de la Reforma

La Ciudad de México volvió a convertirse en un sueño multicolor. Este sábado 19 de octubre, el Centro Histórico vibró con la 17ª edición del Desfile de Alebrijes Monumentales, organizado por el Museo de Arte Popular (MAP), donde más de 200 figuras fantásticas desfilaron desde el Zócalo hasta el Ángel de la Independencia.

El desfile arrancó a las 12:05 horas sobre la calle 5 de Mayo y recorrió Eje Central, Avenida Juárez y Paseo de la Reforma, ante la mirada emocionada de miles de personas que se dieron cita para admirar a estos seres surgidos de la imaginación.

Las figuras estarán unos días sobre las aceras de Paseo de la Reforma / Redes Sociales

Los alebrijes, elaborados por artesanos de la Ciudad de México, Guanajuato, Hidalgo, Morelos, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Tabasco y Tlaxcala, combinan materiales, formas y colores que representan la unión entre la tierra y los sueños. Este año participaron doce figuras más que en 2024, lo que hizo aún más impresionante el recorrido.

Exhibición mágica hasta noviembre

Las familias que no pudieron asistir al desfile aún podrán disfrutar de estas impresionantes creaciones, ya que los alebrijes estarán en exhibición hasta el 9 de noviembre en las aceras norte y sur de Paseo de la Reforma, entre la Columna de la Independencia y la calle Lieja.

Cada año, la imaginación de los artesanos se desborda sin conocer los límites / Redes Sociales

Los alebrijes estarán disponibles para que tomes fotos o los grabes para subirlos a las redes y que el mundo conozca la magia que hay en cada estado de país. Durante el recorrido la gente queda impresionada por las imágenes que estaban viendo y se preguntaban cuando animales podría haber en cada uno de ellos.

Música, danza y creatividad mexicana

El desfile fue acompañado por la FIM Halcones Banda de Marcha de Puebla, quien sustituyó a la Banda de Música de la Secretaría de Marina, enviada a labores de apoyo tras recientes inundaciones. También participaron grupos de danza y música en distintos géneros, que le dieron un toque aún más festivo al evento.

Los alebrijes partieron desde el Zócalo de la Ciudad de México / Redes Sociales

A través de gritos, aplausos y muchas fotos, los alebrijes fueron celebrados como los verdaderos protagonistas de una jornada que dejó claro que la cultura popular mexicana está más viva que nunca.

