Euphoria 3 ya tiene fecha: todo sobre el estreno, reparto y trama de la nueva temporada

Después de años de espera, por fin hay fecha tentativa para el regreso de Euphoria. A través de una publicación en la cuenta oficial de Instagram de la serie, HBO confirmó que la tercera temporada llegará en primavera de 2026, con Zendaya nuevamente al frente del proyecto como protagonista y productora ejecutiva.

Como es tradición, los episodios se estrenarán de forma semanal en la plataforma de streaming de HBO, en un formato de nueve capítulos.

La nueva temporada de Euphoria llegará hasta la primavera de 2026 / IG: @euphoria

Salto en el tiempo y Rue más madura

La historia dará un salto temporal de cinco años respecto al final de la segunda temporada, que se emitió en 2022. En ese cierre vimos cómo Rue logró mantenerse limpia, Nate entregaba un USB con los secretos de su papá y Fez era arrestado justo antes de ir a la obra de Lexi.

Aunque no hay sinopsis oficial, sabemos que Rue seguirá siendo el personaje principal y ahora la veremos en una faceta más adulta, pero aún enfrentando sus demonios. Además, se espera que esta nueva entrega resuelva incógnitas como la deuda de Rue con Laurie, y qué ocurrió con la relación entre Lexie y Fez.

El regreso de varios actores ha sacudido a los fans de la serie / IG: @euphoria

Reparto con bajas, fichajes bomba y música de alto calibre

Varios personajes originales volverán: Zendaya (Rue), Hunter Schafer (Jules), Jacob Elordi (Nate), Sydney Sweeney (Cassie), Alexa Demie (Maddy), Maude Apatow (Lexie) y Dominic Fike (Elliot).

Sin embargo, esta temporada ya no contará con Barbie Ferreira (Kat), Storm Reid (la hermana de Rue), Austin Abrams (Ethan) ni Angus Cloud (Fez), tras su lamentable fallecimiento en 2023.

A cambio, se integran nombres de peso como Rosalía, Sharon Stone, Trisha Paytas, Danielle Deadwyler, Natasha Lyonne, entre otros. En la música, regresa Labrinth y se suma nada menos que Hans Zimmer, quien podría sumar un Emmy a su lista de premios.

Los nuevos invitados darán mucho de qué hablar / IG: @euphoria

Zendaya y Sam Levinson vuelven al mando

La producción de esta tercera temporada comenzó en enero de 2025 en Los Ángeles, con Sam Levinson repitiendo como creador, guionista y director, y Zendaya como productora ejecutiva junto a A24.

A pesar de los rumores de cancelación y los roces detrás de cámaras, la serie sobrevivió. Ni las críticas por la sexualización de personajes ni los pleitos con miembros del reparto frenaron la historia. Euphoria está de vuelta.

La trama podría dar un gran salto al pasado / IG: @euphoria