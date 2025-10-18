UNAM impulsa programa de salud mental tras tragedia en CCH Sur

Después del impacto que dejó el asesinato de un alumno dentro del Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) decidió actuar. El rector Leonardo Lomelí presentó el Programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental, una estrategia que busca dar atención psicoemocional a toda la comunidad universitaria, pero con énfasis en los niveles de bachillerato.

Aunque la UNAM ya contaba con servicios en distintas facultades e instancias, la tragedia en el CCH Sur encendió las alarmas y dejó claro que era necesario reforzar la atención emocional en los espacios escolares.

“Las adolescencias y juventudes enfrentan situaciones de tensión sin precedentes”, dijo Lomelí al presentar el nuevo programa, y aseguró que los problemas de salud mental serán atendidos con “cuidado, empatía, acompañamiento y prevención”.

Se presentó el programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental / FREEPIK

Salud mental desde el examen de ingreso

El nuevo programa será coordinado por María Elena Medina-Mora, exdirectora del Instituto Nacional de Psiquiatría y actual responsable de la Unidad de Apoyo a la Salud Emocional y Psicológica de la UNAM.

La estrategia contempla una atención temprana desde que los estudiantes ingresan, a través del Examen Médico Activo. Además, se aplicará una Encuesta Universitaria de Identificación de Necesidades de Atención a la Salud Mental y Psicológica, para detectar alertas que puedan afectar su vida académica.

La atención podrá solicitarse vía digital, por teléfono o de forma presencial. Según el diagnóstico que hagan los expertos, se ofrecerán primeros auxilios emocionales, seguimiento dentro de la red psicológica de la UNAM, o canalización a servicios especializados como el IMSS o ISSSTE, con quienes ya se firmó un convenio.

Se busca la atención temprana de algún problema de salud mental / FREEPIK

Una tragedia que marcó un antes y un después

El pasado septiembre, un estudiante de 16 años fue asesinado por un compañero de 19 al interior del CCH Sur. La noticia generó indignación nacional y empujó a los alumnos a exigir seguridad y atención en salud mental.

La UNAM sostuvo varias mesas de diálogo con los alumnos y este programa es una de las primeras respuestas institucionales. Además, se implementarán intervenciones comunitarias preventivas para garantizar entornos escolares más sanos y seguros.

La ayuda no sólo será para estudiantes, sino para trabajadores y docentes / FREEPIK