¡Tragedia! Joven modelo pierde la vida en manos de su expareja de 52 años

Una tragedia sacudió a Italia luego de que se diera a conocer la muerte de la modelo Pamela Genini, de 29 años, quien tenía una carrera prometedora, pero su vida fue cortada por su expareja, de 52 años.

De acuerdo con los medios, los vecinos fueron los que alertaron a las autoridades luego de escuchar los gritos de la joven italiana, que vivía en Milán, lo que hizo que la policía llegara de inmediato, pero al ingresar a la casa, el presunto atacante le había dado 24 puñaladas y luego trató de suicidarse, pero no lo consiguió y ahora tendrá que estar enfrentando los cargos de feminicidio.

Pamela Genini vivió una relación llena de violencia / Redes Sociales

El novio era violento

Los primeros reportes indican que la pareja de Pamela era celosa, posesiva y violenta. Pero las agresiones a la modelo no eran nuevas, a lo largo de su relación se presentaron varios casos, por lo que ella estaba pensando en dejar su carrera para evitar más problemas con su entonces novio.

Genini también le había contado a un amigo que su prometido en una ocasión la trató de estrangular y después la amenazó con una arma, pero por lo mismo que el novio era posesivo no lo podía dejar por miedo.

Gianluca Soncin atacó con un cuchillo a su amada / Redes Sociales

Agresor se trató de suicidar

Gianluca Soncin, novio de Pamela que ya había sido acusado por fraude, se trató de quitar la vida en cuanto vio a la policía italiana. Pero con el mismo cuchillo que atacó a su amada se dio dos puñaladas en el cuello, por lo que calló de inmediato al suelo.

Pero fue atendido para llevarlo al hospital, donde ahora se encuentra bajo custodia esperando a que se recupere para poder empezar con su juicio por el asesinato de Pamela Genini.

El caso de Pamela sacudió a toda Italia por la magnitud de los hechos / Redes Sociales