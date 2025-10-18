¿Y es gratis! Los Caligaris, Liran’ Roll y Gondwana celebran el Día de Muertos con un concierto

Este 2 de noviembre, el ska, el reggae y el rock urbano se apoderarán del Parque Naucalli con un cartel que va a revivir hasta a los que ya cruzaron al Mictlán.

El Festival Internacional “Las Cuatro Casas” regresa con tremenda propuesta musical: Los Caligaris, Gondwana, Los Estrambóticos, Liran’ Roll, Sekta Core, Nana Pancha, Rebel Cats y más se suman a esta pachanga con causa… y entrada libre.

Organizado por el gobierno municipal de Naucalpan, este festival busca recuperar los espacios públicos como punto de encuentro, convivencia y orgullo cultural. Y qué mejor fecha para lograrlo que el Día de Muertos.

Los argentinos de Los Caligaris serán la cabeza del cartel / Redes Sociales

De Naucalpan pal’ mundo

“El festival busca devolver a los espacios públicos su sentido de encuentro, convivencia y disfrute colectivo, además de rendir homenaje a las tradiciones mexicanas en el marco del Día de Muertos”, informaron las autoridades municipales.

Además de la música, el evento contará con zona gastronómica, exposiciones sobre el Día de Muertos, espacio infantil, área de lucha libre y otras actividades para todas las edades. La cartelera luchística será revelada en los próximos días.

El festival Las Cuatro Casas ser realizará en el Parque Naucalli / Especial

El line up de los vivos y los difuntos

El Festival Las Cuatro Casas se celebrará en el Parque Naucalli con un cartel que parece playlist de barrio en domingo:

Los Caligaris

Gondwana

Los Estrambóticos

Liran’ Roll

Sekta Core

Nana Pancha

Rebel Cats

Elli Noise

Pedro y el Lobo

Ace Kool

Skiner

Toster

Y sí, todo completamente gratis.

Los Estrambóticos también estarán presentes en el festival / Redes Sociales

Recomendaciones para los que sí van a ir

La cita es el 2 de noviembre en el Parque Naucalli, ubicado en Periférico Blvd. Manuel Ávila Camacho, Naucalpan, Edomex. Lleva ganas de bailar, pero no objetos punzocortantes ni sustancias ilegales. Recuerda que es un evento familiar, así que mejor llega temprano, consigue buen lugar y disfruta del bailongo con respeto y estilo.

“El arte es memoria, voz y encuentro”, concluyó el gobierno de Naucalpan, y en esta fiesta de muertos, también será grito, slam y celebración.

El toque de rock urbano quedará a cargo de Liran' Roll / Redes Sociales