El PAN cambia de look… así quedó su nuevo logo

Después de más de tres décadas con el mismo rostro, el Partido Acción Nacional decidió darle una “manita de gato” a su identidad. Jorge Romero, actual dirigente del PAN, presentó oficialmente el nuevo logo del partido, una imagen más "moderna", curvada y con un tono azul que coquetea con el negro, como parte de su relanzamiento político rumbo al 2026.

El cambio no es menor: por primera vez desde 1952, el icónico círculo azul con las letras PAN al centro desaparece. En su lugar, ahora se ven dos curvas envolviendo las siglas, con una ligera inclinación a la derecha. Más que guiño ideológico, parece un intento por conectar con las nuevas generaciones.

Jorge Romero, actual dirigente del PAN, cambió el logo / Redes Sociales

El PAN: de lo cuadrado a lo curvo

El PAN fue fundado en 1939, y su primer logo —rectangular, con los colores patrios y la leyenda “Acción Nacional”— duró poco. En 1952, al lanzar a su primer candidato presidencial, Efraín González Luna, estrenaron el clásico círculo azul con las letras al centro, emblema que se mantuvo por décadas.

En 1988 hubo un pequeño cambio de tipografía y tono de azul, pero no fue tan radical como ahora. El nuevo diseño va acompañado por un equipo de 18 voceros juveniles, liderados por Daniela Aguilar, quien se encargará de posicionar al PAN entre los votantes jóvenes.

La historia de los logos del PAN / Milenio

¿Y los otros partidos?

Mientras el PAN se pone moderno, el PRI jamás se atrevió a tanto. Aunque tras su derrota del 2000 quisieron cambiar de logo e incluso de siglas, al final mantuvieron el escudo tricolor que los ha acompañado desde 1946, cuando se convirtieron en Partido Revolucionario Institucional.

Otros como el PT no han cambiado nada desde 1990. Mismo logo, mismas letras y, claro, mismo dirigente: Alberto Anaya, el plurinominal más longevo del país con ocho legislaturas.

Movimiento Ciudadano, por su parte, ha sido el más camaleónico, mudando de imagen más de una vez, mientras el PRD murió con el sol azteca como bandera.

Así quedó el nuevo logo de Acción Nacional / Redes Sociales