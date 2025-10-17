ISSSTE da de alta al último herido por explosión de pipa en Puente de La Concordia

El ISSSTE anunció este jueves que Amauri, el último paciente que seguía internado tras la explosión de una pipa en el Puente de La Concordia, en Iztapalapa, fue dado de alta. Con ello, concluye la fase de atención médica en hospitales del instituto relacionada con ese siniestro.

El 10 de septiembre de 2025 una pipa de gas explotó en Iztapalapa. / Redes sociales

Detalles del alta médica

Según información oficial, el director general del ISSSTE, Martí Batres, confirmó que Amauri fue atendido en el Hospital Regional “Ignacio Zaragoza” y, tras superar los cuidados necesarios, fue enviado a su domicilio para continuar con seguimiento ambulatorio.

El ISSSTE señaló que aunque el paciente ya no permanece hospitalizado, todos los involucrados seguirán bajo monitoreo médico hasta completar su recuperación.

Martí Batres, confirmó que Amauri fue atendido en el Hospital Regional “Ignacio Zaragoza”. / X: @martibatres

Contexto del siniestro

La explosión ocurrió el 10 de septiembre de 2025, cuando una pipa que transportaba gas volcó y estalló en el tramo del Puente de La Concordia. El accidente dejó un saldo oficial de 31 personas fallecidas y decenas de lesionados.

Durante semanas, el ISSSTE había atendido a varios pacientes en distintos hospitales, entre ellos el “Ignacio Zaragoza”.

La tragedia dejó un saldo de 31 personas fallecidas. / Redes sociales

Importancia del seguimiento médico

A pesar de que ya no hay pacientes hospitalizados, las autoridades médicas insisten en la relevancia de continuar con cuidados ambulatorios para prevenir complicaciones tardías derivadas de quemaduras, inhalación de gases u otras afectaciones secundarias.

Las investigaciones sobre las causas y responsabilidades del accidente siguen en curso.