VIDEO: Jared Leto sorprende en función de TRON: Ares, pero casi nadie fue

Con la intención de acercarse a sus fans, Jared Leto hizo una aparición sorpresa en una función del film Tron: Ares en un cine IMAX de San Francisco. El gesto, aunque bien intencionado, cobró relevancia porque la sala estaba casi vacía, algo poco común para una proyección promocional de alto perfil.

Jared Leto es protagonista y productor de TRON: Ares. / IG: @jaredleto

¿Qué pasó durante la función sorpresa?

Testigos y videos compartidos en redes muestran que el actor ingresó al recinto entre aplausos y reacciones de algunos asistentes, pero la mayoría de los asientos estaban desocupados.

La aparición sorpresa de Jared Leto buscaba conectar directamente con su audiencia. /X

La intención declarada del evento era agradecer la asistencia e interactuar con la audiencia, pero la baja concurrencia se convirtió rápidamente en tema de conversación y memes en redes sociales.

Implicaciones para Tron: Ares y percepción pública

La poca afluencia en una función sorpresa puede interpretarse como un indicio del débil arranque que ha experimentado la película en taquilla. Tron: Ares ha enfrentado críticas moderadas y niveles de audiencia inferiores a los esperados para una producción con gran inversión.

La sala IMAX lucía vacía al momento de la visita del actor. / X

Aunque la presencia de Leto fue un esfuerzo por generar entusiasmo, la imagen de una sala casi vacía puede contraponerse al espíritu promocional y dejar una impresión desfavorable sobre el interés real del público.

El intento de sorpresa de Jared Leto buscaba conectar con el público, pero la escasa asistencia relativiza el gesto. En el contexto de un estreno que ya enfrenta desafíos de audiencia, este episodio podría usarse como indicador de la distancia entre las expectativas y la realidad de Tron: Ares.