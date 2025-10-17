¿Te hartan las alertas de “Tomas”? Así puedes desactivarlas en Instagram fácilmente

Instagram sigue lanzando nuevas funciones para enganchar a sus usuarios, y su más reciente característica —las Tomas— ha generado molestia. Muchos reportan recibir notificaciones constantes cuando alguien comparte una “Toma”, algo similar al estilo de BeReal. Si deseas dejar de recibir esas alertas sin desactivar toda tu cuenta, te mostramos cómo hacerlo en cinco pasos sencillos.

Instagram sigue lanzando nuevas funciones para enganchar a sus usuarios. / iStock

¿Qué son las “Tomas” y por qué recibes notificaciones de ellas?

Las “Tomas” son fotos instantáneas que los usuarios pueden compartir para mostrar momentos cotidianos. Instagram, al igual que con otras funciones, envía notificaciones push cuando alguien que sigues publica una Toma, lo cual puede resultar molesto para algunos usuarios.

Aunque la alerta interfiere con la experiencia, Instagram permite desactivarla sin perder la función: aún podrás ver las Tomas si entras manualmente a ellas, pero sin que lleguen notificaciones.

Pasos para desactivar las notificaciones de Tomas en Instagram

Sigue estos pasos dentro de la aplicación:

Ingresa a tu perfil en Instagram. Ve a "Configuración y actividad" (el ícono de las tres líneas apiladas en la esquina superior derecha). Selecciona Notificaciones.

Entra a "Notificaciones".

Dentro de Notificaciones, busca la opción "Tomas". Cambia la selección de "Activadas" a "Desactivadas".

Desactiva las "Tomas".

Con esto hecho, ya no recibirás notificaciones automáticas cuando alguien publique una Toma, aunque puedes seguir accediendo manualmente desde la pestaña de mensajes.

Instagram te da el control: si esas notificaciones de Tomas te molestan, puedes desactivarlas con unos pocos toques sin perder la función. Mantienes la opción de consultar Tomas cuando quieras, pero sin que tu teléfono se alerte sin necesidad.