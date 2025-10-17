VIDEO: Fuerte discusión entre Ferka y Flor Rubio estalla en La Granja VIP por comentario sobre Eleazar Gómez

La gala de salvación de La Granja VIP vivió un momento de alta tensión este jueves, cuando las panelistas Ferka y Flor Rubio se enfrascaron en una discusión, en la que Ferka le reprochó a Rubio haber “disculpado” al participante Eleazar Gómez, mientras que Flor negó haber dicho tal cosa. El cruce ocurrió en pleno programa, ante la mirada y mediación del conductor Adal Ramones.

¿Cuál fue el origen del pleito entre Ferka y Flor Rubio?

La chispa del conflicto surgió por unos comentarios vertidos por Flor Rubio en una gala anterior, donde expresó que Eleazar Gómez “pagó su deuda con la sociedad” y que merecía una segunda oportunidad, mencionando que su sanción y el comportamiento dentro del concurso le generaba buena impresión.

Ferka, al retomar ese tema en la gala de este jueves, cuestionó esa postura: “Ayer te vi en vivo, dijiste ‘Ya lo disculpamos’… tú lo disculpaste, yo no”. Flor Rubio lo negó rotundamente: “En ningún momento defendí ayer a Eleazar Gómez… Te pido, por favor, que no pongas palabras en mi boca”.

Estrategias y reacciones en el foro

El intercambio escaló en tono. Ferka insistió en que el público tiene memoria: “La gente está en contra de esa situación… no creo que lo vayan a apoyar”. Flor Rubio, visiblemente molesta, acusó a su compañera de tergiversar sus expresiones y subrayó que jamás respaldaría la violencia contra mujeres. “Me parece muy grave lo que acabas de decir”, afirmó Rubio.

Linet Puente intervino en el debate, criticando la actitud de Rubio con un comentario punzante: “No se le nota, Flor, el problema es que hay mucha soberbia”. Pero Flor no cedió: reafirmó que sus palabras habían sido malinterpretadas y que su intención era hablar de reinserción social, no de justificación de actos violentos.

Contexto del caso Eleazar Gómez en La Granja VIP

Eleazar Gómez participa en La Granja VIP con un historial polémico: fue acusado de violencia familiar y enfrentó un proceso judicial por eso. Rubio había reconocido ese pasado, pero mencionó que dentro del concurso ha mostrado conductas distintas.

Su defensa generó críticas, pues para muchos espectadores representa minimizar o legitimar comportamientos cuestionables. Ferka tomó esa línea crítica como base para señalar que no es momento de “disculpas”, especialmente en un espacio público donde las palabras pesan.