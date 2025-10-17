Cae avión privado mexicano en Michigan: mueren tres personas

17 de Octubre de 2025

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) confirmó este viernes que tres mexicanos perdieron la vida en un accidente aéreo ocurrido el jueves 16 de octubre en el condado de Clinton, Michigan, Estados Unidos. En su comunicado, la Cancillería informó que el Consulado de México en Detroit activó el protocolo de emergencias y ya se han iniciado los trámites consulares pertinentes para asistir a los familiares y coordinar la repatriación de los cuerpos. 

¿Qué se sabe hasta ahora del accidente?

Según el comunicado de la SRE, la aeronave involucrada, un Hawker 800XP con matrícula XA-JMR, cayó en una zona rural del condado de Clinton, cerca de Bath Township. Los datos preliminares indican que el avión habría sufrido un descenso repentino mientras sobrevolaba entre Peacock y Upton poco antes de impactar.

Hasta ahora, las identidades de los fallecidos no han sido reveladas públicamente por las autoridades mexicanas ni estadounidenses. 

Las autoridades locales de Michigan, junto con la Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB), se encargan de la investigación sobre las causas del siniestro.

Acciones del Consulado y de la SRE

La SRE señaló que el Consulado de México en Detroit ya puso en marcha el protocolo de atención a emergencias, estableciendo contacto con el Departamento de Policía de Bath y con autoridades locales para obtener información sobre la investigación y brindar apoyo consular.

Asimismo, el consulado ya se ha comunicado con las familias de las personas fallecidas para ofrecerles acompañamiento consular, orientación legal y apoyo en los trámites necesarios para la repatriación de los cuerpos.

En su nota informativa, la SRE expresó sus condolencias por la tragedia y reafirmó su compromiso de cooperar con las autoridades estadounidenses en las investigaciones y en los procedimientos consulares requeridos.

 

