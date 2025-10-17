Centrobús CDMX: así serán las 2 primeras rutas, paradas y costo para el Mundial 2026

Con el Mundial 2026 cada vez más cerca, la Ciudad de México ya prepara la alfombra roja… o más bien, las rutas eléctricas. El nuevo Centrobús, anunciado por autoridades capitalinas, tendrá dos circuitos especiales para turistas y locales, con la intención de conectar puntos clave del Centro Histórico, como el Zócalo, plazas, museos y zonas arqueológicas.

El coordinador general de la Autoridad del Centro Histórico, Carlos Cervantes Godoy, explicó que las primeras pruebas se realizarán en diciembre, pero la implementación completa será para recibir como se debe a los visitantes del evento deportivo más grande del planeta.

"Son dos circuitos principalmente los que va a recorrer, uno interior y otro exterior y está pensado inicialmente para el Mundial, pero va a ser para toda la gente", detalló Cervantes.

Las unidades tendrán la capacidad para 40 pasajeros / Redes Sociales

¿Cómo serán las rutas del Centrobús?

El primer circuito irá de Donceles a Circunvalación, pasará por Uruguay, Eje Central y de regreso, mientras que el segundo recorrerá Belisario Domínguez, Venezuela, Circunvalación y Eje Central, para retornar por República del Salvador, Alameda Central y nuevamente Belisario Domínguez.

“Principalmente es para conectar con plazas, museos, zonas arqueológicas y con la plancha del Zócalo, que es donde va a estar el epicentro del Mundial”, indicó el funcionario.

El objetivo: facilitar la movilidad para turistas y locales, acortar tiempos y reducir el recorrido a pie de más de 30 minutos hasta a 15 minutos por circuito.

Habrá 13 camiones eléctricos pasando cada 5 minutos en sus estaciones / Redes Sociales

¿Cuánto costará el viaje?

El pasaje costará 7 pesos, habrá 13 unidades eléctricas, cada una con capacidad para 40 pasajeros, y la idea es que los vehículos pasen cada cinco minutos. Todavía se analizan las estaciones exactas, ya que dependerán del espacio disponible en cada calle.

Además, Cervantes adelantó que en noviembre iniciará la reubicación de vendedores ambulantes y limpieza de calles, para que en diciembre arranquen formalmente las pruebas operativas del servicio.

El costo del pasaje será de 7 pesos por persona / Grok