¿Habrá puente por Halloween y Día de Muertos 2025? La SEP dice que saques el disfraz

Las clases se suspenderán para estas festividades de terror y de culto para los mexicano

Serán tres días de descanso corrido para todos los estudiantes.
Serán tres días de descanso corrido para todos los estudiantes. | FREEPIK
Jorge Reyes Padrón
17 de Octubre de 2025

Por fin se aclaró el misterio. La Secretaría de Educación Pública (SEP) ya confirmó que sí habrá megapuente para estudiantes de preescolar, primaria y secundaria, y justo caerá en las fechas más terroríficas y tradicionales del calendario: Halloween y Día de Muertos.

De acuerdo con el calendario escolar 2025-2026, el viernes 31 de octubre no habrá clases debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar (CTE). Aunque el Halloween no es considerado oficialmente como día festivo, la coincidencia con el fin de semana y el 1 y 2 de noviembre (Día de Muertos) regalará un descanso de tres días a los estudiantes y profesores.

Desde el 31 de octubre no habrá clases para los miles de estudiantes / FREEPIK

Todos a descansar tres días

El motivo de la suspensión no está relacionado con las celebraciones de Halloween, sino con las reuniones mensuales del CTE, donde los docentes y directivos revisan estrategias educativas”, aclaró la SEP.

Pero lo importante es que los alumnos sí tendrán libre el viernes 31, podrán pedir calaverita, disfrazarse sin presión y gozar de las tradiciones mexicanas junto a sus familias.

Por Junta de Consejo de los profesores las clases se suspenden / FREEPIK

¿Qué otros días no habrá clases en lo que queda del año?

Si ya estás pensando en armar tu calendario de descansos, apunta estos días en el radar:

  • Viernes 14 de noviembre
  • Lunes 17 de noviembre (puente por el aniversario de la Revolución Mexicana)
  • Viernes 28 de noviembre (Consejo Técnico)
  • Vacaciones de diciembre: del lunes 22 de diciembre al martes 6 de enero

Con estos descansos, el último trimestre del año pinta bien para tomar aire antes del cierre del ciclo escolar. Y aunque la SEP jura que no es por las fiestas de muertos… el calendario dice otra cosa

El día de Halloween lo tendrán libre para las fiesta de horror / FREEPIK

