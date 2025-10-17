Influencer mexicana es arrestada por… ¿el asesinato de un narco?

La influencer y modelo mexicana Vanessa Gurrola fue detenida en California acusada de un crimen que parece sacado de una narcoserie, pero sin guión de ficción. Autoridades del Condado de San Diego la señalaron como presunta responsable del asesinato de 'El Chato', un integrante del Cártel de los Arellano Félix, ocurrido en febrero de 2024.

La joven sinaloense —que en redes se hacía llamar La Sapa' y acumulaba más de 1.4 millones de seguidores en Instagram— está detenida en el Centro de Detención Las Colinas, una prisión para mujeres ubicada al este de San Diego.

Vanessa presumía en redes sus viajes alrededor del mundo / IG: @vanessagurrola_

De influencer a presunta homicida

El asesinato se registró presuntamente en University City, una zona residencial al norte de San Diego. Las autoridades lo describieron como una “ejecución directa”, y tras meses de investigación, los indicios apuntaron hacia Gurrola.

La víctima fue identificada como 'El Chato', presunto operador del cártel fundado en Tijuana por los hermanos Arellano Félix. Por ahora, se desconocen tanto el móvil del crimen como la relación entre ambos. La defensa de Gurrola no ha emitido ninguna declaración y el caso sigue bajo investigación.

La influencer ganó un certamen de belleza en 2011 / IG: @vanessagurrola_

¿Quién es Vanessa Gurrola?

Originaria de Mazatlán, Sinaloa, Lidia Vanessa Gurrola Peraza ganó notoriedad tras ganar el certamen de Juegos Florales en 2011. Pero su ascenso a la fama ocurrió en 2020, cuando una foto suya en bikini se viralizó por su parecido con Emma Coronel, esposa de Joaquín 'El Chapo' Guzmán.

Desde entonces, capitalizó la atención mediática para convertirse en influencer, promoviendo desde suplementos alimenticios hasta contenido de lifestyle. Su última publicación en Instagram fue de un viaje a Indonesia.

Su rostro apareció en un volante donde era buscada por apoyar a 'Los Chapitos' / Redes Sociales

En septiembre de 2024 su nombre apareció en volantes arrojados desde avionetas en distintas zonas de Sinaloa, donde se le acusaba de tener presuntos vínculos con 'Los Chapitos', la facción del Cártel de Sinaloa liderada por los hijos de El Chapo.

Aunque en ese momento no hubo consecuencias legales, su figura quedó marcada por la controversia. Hoy, está presa en Estados Unidos y su caso ha encendido las alertas tanto en medios como en redes.

La modelo ahora está presa en Estados Unidos donde se busca aclarar su situación / IG: @vanessagurrola_