Frente Frío 7 se extiende por México y estas son sus afectaciones

Lluvias con granizo, vientos fuertes y hasta riesgo de deslaves. Así arrancó el avance del Frente Frío número 7, que ya se extiende por buena parte del país y amenaza con alterar el clima en varias regiones. El Servicio Meteorológico Nacional alertó sobre lluvias intensas (de 75 a 150 mm) en Chiapas, especialmente en las regiones Frailesca, Fronteriza, Sierra y Soconusco.

El pronóstico de hoy también contempla lluvias muy fuertes (50 a 75 mm) para Guerrero, Oaxaca y Quintana Roo, además de fuertes en la costa de Michoacán, Puebla, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán, por mencionar algunos. En CDMX se esperan chubascos de baja intensidad.

En la parte sur del país es donde se registrarán las fuertes lluvias / FREEPIK

Se esperan fuertes rachas de viento

Pero no solo se trata de agua. El Frente Frío viene acompañado de viento con rachas de hasta 60 km/h en estados del norte como Coahuila, Sonora, Chihuahua, Durango y Nuevo León. Incluso podrían registrarse torbellinos en algunas zonas. En Oaxaca, el oleaje podría alcanzar los 3.5 metros de altura, así que si vives cerca de la costa, ¡aguas!

“Las precipitaciones fuertes a intensas pueden ser con descargas eléctricas y caída de granizo, así como ocasionar inundaciones, deslaves y aumento en los niveles de ríos y arroyos, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), y seguir las recomendaciones de Protección Civil”, señaló el organismo.

Viento y granizo, no se descarta para algunos estados / Redes Sociales

Podría llegar un nuevo ciclón tropical

Por si fuera poco, una zona de baja presión frente al Pacífico tiene un 40% de probabilidad de convertirse en ciclón tropical en las próximas 48 horas. En conjunto con el frente frío, una línea seca, un canal de baja presión y la onda tropical 38, se prevé un viernes bastante movido en el país.

En cuanto al frío, por la mañana los termómetros podrían descender hasta los -5 °C en las sierras de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango. Por la tarde, en contraste, las temperaturas podrían alcanzar hasta 40 °C en Coahuila, Oaxaca y Campeche.

Así que no guardes ni el paraguas ni la chamarra. El clima seguirá de cabeza y lo mejor es mantenerse informado y preparado.

Con la lluvia también llegará el frío en la zona norte de México / FREEPIK