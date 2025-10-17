¿Cambiarás dólares? Así cierra el peso este viernes 17 de octubre

El tipo de cambio de la moneda es variable, por lo que puede modificarse en ventanilla

El peso sigue estando fuerte frente al dólar esta semana.
Jorge Reyes Padrón
17 de Octubre de 2025

Si tienes en mente cambiar tus pesos por dólares este viernes 17 de octubre de 2025, es buen momento debido a que la moneda nacional se mantiene estable y avanza poco a poco.

El peso mexicano quedó en 18.42 unidades por dólar, un centavo menos que el pasado jueves 16 de octubre.

El valor del dólar 

Recuerda que en caso de cambio (ya sea compra o venta), el precio puede variar en la ventanilla de cada banco o casa de cambio, debido a que el valor de las monedas sufre una variable constante.

Afirme

  • 17.80 a la compra.
  • 19:10 a la venta.

Banco Azteca:

  • 16.90 a la compra
  • 18.89 a la venta.

BBVA Bancomer:

  • 17.58 a la compra.
  • 18.71 a la venta.

Banorte:

  • 17.70 a la compra.
  • 18.75 a la venta.

Banamex:

  • 17.94 a la compra.
  • 18.96 a la venta.

Scotiabank:

  • 16.30 a la compra.
  • 18.20 a la venta.
El peso se mantiene estable ya que no hay grandes cambios en el mercado bursatil / FREEPIK
