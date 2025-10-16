Línea 1 del Metro CDMX cerrará antes: conoce las fechas y alternativas

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a las pruebas del nuevo sistema de control y telecomunicaciones, la Línea 1 (Rosa) modificará su horario de servicio durante los próximos dos fines de semana.

Fechas y horarios

Fechas: sábado 18, domingo 19, sábado 25 y domingo 26 de octubre de 2025.

Últimas corridas de tren: 21:30 horas desde las terminales Pantitlán y Chapultepec .

Cierre total: 22:00 horas.

Para garantizar la movilidad de los usuarios, el STC Metro habilitará servicio alternativo con autobuses RTP en el tramo Pantitlán–Chapultepec hasta las 24:00 horas, que es el horario habitual de cierre.

¿Por qué cerrará antes?

El cierre temporal busca permitir las pruebas integrales del sistema de control y telecomunicaciones en el tramo Chapultepec–Observatorio, parte de la modernización de la Línea 1, que busca mejorar la seguridad y la frecuencia de los trenes.

El Metro exhorta a los usuarios a prever sus tiempos de traslado y planear rutas alternas durante estos días para evitar contratiempos.

Servicio alterno con RTP

Para evitar afectaciones mayores a los usuarios, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá un servicio de apoyo que cubrirá el tramo Pantitlán–Chapultepec desde las 22:00 y hasta el horario habitual de cierre del Metro, a medianoche.

El costo será de 5 pesos, y se podrá pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, como en cualquier otro medio de transporte de la red capitalina.

Las unidades saldrán cada pocos minutos y harán paradas en puntos cercanos a las estaciones cerradas.

