Línea 1 del Metro CDMX cerrará antes: conoce las fechas y alternativas

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro informó que, debido a las pruebas del nuevo sistema de control y telecomunicaciones, la Línea 1 (Rosa) modificará su horario de servicio durante los próximos dos fines de semana.
Fechas y horarios
Fechas: sábado 18, domingo 19, sábado 25 y domingo 26 de octubre de 2025.
Últimas corridas de tren: 21:30 horas desde las terminales Pantitlán y Chapultepec.
Cierre total: 22:00 horas.
Para garantizar la movilidad de los usuarios, el STC Metro habilitará servicio alternativo con autobuses RTP en el tramo Pantitlán–Chapultepec hasta las 24:00 horas, que es el horario habitual de cierre.
¿Por qué cerrará antes?
El cierre temporal busca permitir las pruebas integrales del sistema de control y telecomunicaciones en el tramo Chapultepec–Observatorio, parte de la modernización de la Línea 1, que busca mejorar la seguridad y la frecuencia de los trenes.
El Metro exhorta a los usuarios a prever sus tiempos de traslado y planear rutas alternas durante estos días para evitar contratiempos.
Servicio alterno con RTP
Para evitar afectaciones mayores a los usuarios, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) ofrecerá un servicio de apoyo que cubrirá el tramo Pantitlán–Chapultepec desde las 22:00 y hasta el horario habitual de cierre del Metro, a medianoche.
El costo será de 5 pesos, y se podrá pagar con la Tarjeta de Movilidad Integrada, como en cualquier otro medio de transporte de la red capitalina.
Las unidades saldrán cada pocos minutos y harán paradas en puntos cercanos a las estaciones cerradas.
Debido a pruebas en los sistemas de control y telecomunicaciones con los trenes, los fines de semana del 18-19 y 25-26 de octubre, el servicio de #LaNuevaLínea1 cerrará antes de lo habitual.
⏰ El último tren saldrá a las 9:30 PM
🚫 El servicio termina a las 10:00 PM
🚍 En… pic.twitter.com/ZR700U59bx
— MetroCDMX (@MetroCDMX) October 16, 2025