Inundaciones en Veracruz: perrito conmueve al esperar a su familia cubierto de lodo

Un perrito cubierto completamente de lodo ha conmovido a cientos de usuarios en redes sociales, luego de que fuera visto esperando a su familia en medio de los restos de su casa, afectada por las intensas inundaciones en Poza Rica, Veracruz.

La imagen se ha hecho viral en redes sociales. / RS

La imagen fue compartida en distintas plataformas y rápidamente se volvió viral por la escena que refleja el impacto que dejaron las lluvias extremas en la región.

Espera en medio de los escombros

De acuerdo con vecinos, el cachorro no se ha movido de la zona desde hace varios días, lo que ha generado preocupación entre los habitantes de la colonia. Aunque algunas personas han intentado acercarse para ayudarlo, el animal no permite que nadie se le aproxime, lo que complica las labores de rescate.

Activistas y grupos de protección animal ya fueron alertados sobre la situación y se espera que en las próximas horas acudan al lugar para brindarle atención médica y refugio temporal.

Vecinos buscan localizar a sus dueños. / RS

Veracruz, afectado por fuertes lluvias

Las lluvias torrenciales que han azotado Veracruz desde el pasado fin de semana han provocado el desbordamiento de ríos y severas inundaciones en varios municipios. Poza Rica ha sido uno de los más afectados, con viviendas dañadas, calles inundadas y familias evacuadas.

Según reportes oficiales, se han registrado decenas de personas fallecidas y miles de damnificados en todo el estado.

En Veracruz se registraron más de 530 mm de lluvia, lo que desbordó ríos como el Cazones y el Pantepec. / AP

Llamado en redes

Usuarios han compartido las fotografías del perrito con la esperanza de que su familia lo reconozca y regrese por él. También piden la intervención de autoridades locales para rescatar a más animales que, como él, quedaron atrapados o abandonados tras la emergencia.