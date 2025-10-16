Tren Ligero CDMX: Lista de estaciones que cerrarán a partir del 20 de octubre

El Servicio de Transportes Eléctricos anunció cierres temporales en seis estaciones mientras se realizan trabajos de modernización

Tren Ligero CDMX: Lista de estaciones que cerrarán a partir del 20 de octubre
Habrá alternativas de transporte para los usuarios. | RS
Mariana Alcántara Contreras
16 de Octubre de 2025

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México informó que a partir del 20 de octubre de 2025 seis estaciones del Tren Ligero permanecerán cerradas temporalmente debido a trabajos de remodelación. La intervención forma parte de un proyecto para mejorar la infraestructura, aumentar la capacidad y garantizar la seguridad de los usuarios.

La intervención forma parte de un proyecto para mejorar la infraestructura. / X
&nbsp;La intervención forma parte de un proyecto para mejorar la infraestructura. / X&nbsp;

Estaciones afectadas y fechas de cierre

  • Huichapan: del 20 de octubre al 21 de noviembre de 2025

  • Tepepan: del 18 de noviembre al 11 de diciembre de 2025

  • La Noria: del 11 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

  • Periférico: del 9 de enero al 7 de febrero de 2026

  • Xomali: del 7 de febrero al 4 de marzo de 2026

  • Huipulco: del 4 de marzo al 2 de abril de 2026

El cierre escalonado permitirá mantener el servicio activo en las demás estaciones y reducir al mínimo las afectaciones a la movilidad de los usuarios.

El STE exhortó a los usuarios a consultar horarios y rutas actualizadas. / X
El STE exhortó a los usuarios a consultar horarios y rutas actualizadas. / X&nbsp;

Alternativas de transporte

Durante el periodo de cierre, se implementará un servicio alternativo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que cubrirán los tramos afectados. Además, se recomienda considerar otras opciones de transporte público, como el Metro y el Metrobús, para planificar los recorridos.

El STE exhortó a los usuarios a consultar horarios y rutas actualizadas y a seguir los comunicados oficiales para evitar contratiempos.

Además, se recomienda considerar otras opciones de transporte público. / X
Además, se recomienda considerar otras opciones de transporte público. / X&nbsp;

Cronograma clave

  • Inicio de trabajos: 20 de octubre de 2025

  • Finalización estimada: 2 de abril de 2026

Estos trabajos forman parte de una estrategia integral para modernizar el Tren Ligero y mejorar la experiencia de los usuarios, aumentando la eficiencia y la seguridad del sistema.

Durante el periodo de cierre, se implementará un servicio alternativo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). / X
Durante el periodo de cierre, se implementará un servicio alternativo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP). / X&nbsp;

TE PUEDE INTERESAR

Ace Frehley, guitarrista original de KISS, muere a los 74 años

Contra | 16/10/2025

Ace Frehley, guitarrista original de KISS, muere a los 74 años
¿Quién es el Tío Pepe de La Granja VIP 2025? Conoce al mayoral que dirige el reality show

Contra | 16/10/2025

¿Quién es el Tío Pepe de La Granja VIP 2025? Conoce al mayoral que dirige el reality show
Alerta: ¿Qué son los “números malditos” en WhatsApp y cómo protegerte?

Contra | 16/10/2025

Alerta: ¿Qué son los “números malditos” en WhatsApp y cómo protegerte?
Te recomendamos
Ace Frehley, guitarrista original de KISS, muere a los 74 años
Movilidad
Tendencias

LO ÚLTIMO

 