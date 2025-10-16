Tren Ligero CDMX: Lista de estaciones que cerrarán a partir del 20 de octubre

El Servicio de Transportes Eléctricos (STE) de la Ciudad de México informó que a partir del 20 de octubre de 2025 seis estaciones del Tren Ligero permanecerán cerradas temporalmente debido a trabajos de remodelación. La intervención forma parte de un proyecto para mejorar la infraestructura, aumentar la capacidad y garantizar la seguridad de los usuarios.

Estaciones afectadas y fechas de cierre

Huichapan : del 20 de octubre al 21 de noviembre de 2025

Tepepan : del 18 de noviembre al 11 de diciembre de 2025

La Noria : del 11 de diciembre de 2025 al 9 de enero de 2026

Periférico : del 9 de enero al 7 de febrero de 2026

Xomali : del 7 de febrero al 4 de marzo de 2026

Huipulco: del 4 de marzo al 2 de abril de 2026

El cierre escalonado permitirá mantener el servicio activo en las demás estaciones y reducir al mínimo las afectaciones a la movilidad de los usuarios.

Alternativas de transporte

Durante el periodo de cierre, se implementará un servicio alternativo de autobuses de la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) que cubrirán los tramos afectados. Además, se recomienda considerar otras opciones de transporte público, como el Metro y el Metrobús, para planificar los recorridos.

El STE exhortó a los usuarios a consultar horarios y rutas actualizadas y a seguir los comunicados oficiales para evitar contratiempos.

Cronograma clave

Inicio de trabajos: 20 de octubre de 2025

Finalización estimada: 2 de abril de 2026

Estos trabajos forman parte de una estrategia integral para modernizar el Tren Ligero y mejorar la experiencia de los usuarios, aumentando la eficiencia y la seguridad del sistema.

