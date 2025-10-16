¿Quién es el Tío Pepe de La Granja VIP 2025? Conoce al mayoral que dirige el reality show

El nuevo reality de la televisión mexicana La Granja VIP ha capturado la atención del público con su propuesta única: famosos enfrentando la vida en el campo. Pero más allá de las celebridades, hay una figura que se ha ganado el cariño de los televidentes: el Tío Pepe. Este experto en labores rurales es el encargado de guiar a los participantes en sus tareas diarias.

¿Quién es el Tío Pepe?

El Tío Pepe es un hombre de campo con amplia experiencia en la vida rural. Es propietario de una granja ubicada en San Bartolo Ameyalco, Ciudad de México, donde ofrece experiencias para que los visitantes convivan y alimenten a los animales. Su conocimiento y pasión por el campo lo han convertido en el mayoral perfecto para este reality show.

¿Cuál es su rol en La Granja VIP?

En el programa, el Tío Pepe supervisa todas las actividades relacionadas con el cuidado de los animales. Su función es orientar a los participantes en las labores diarias, asegurándose de que comprendan la importancia del trabajo en el campo y el respeto hacia los animales. Además, actúa como mediador en situaciones de conflicto entre los granjeros, brindando consejos y enseñanzas basadas en su experiencia.

¿Dónde y cuándo ver La Granja VIP?

La Granja VIP se transmite de lunes a viernes a las 9:00 PM y los domingos a las 8:00 PM por Azteca Uno. También está disponible en la plataforma de streaming Disney+, donde los usuarios pueden seguir las 24 horas del día las actividades de los participantes.