El poderoso mensaje de Kinto Sol: desde la cajuela hasta el Congreso de EU

Hablar de hip hop latino en Estados Unidos es hablar de Kinto Sol. La agrupación formada por tres hermanos mexicanos no solo celebra 25 años de carrera, también lanza un disco poderoso y autobiográfico: Desde la Cajuela, una oda a sus raíces, a la lucha migrante y al orgullo de ser latino en un país que aún los ve con prejuicio.

En entrevista exclusiva con Contra, Skribe —uno de los fundadores— no se guarda nada: habla de racismo, de industria musical, de migración, de rap real y de cómo su banda se volvió la voz de millones que cruzaron la frontera buscando una vida mejor. “Llegamos en la cajuela de un auto… y de ahí salió nuestra música”, dice con firmeza.

Kinto Sol está celebrando 25 años de hacer rap en Estados Unidos / FB: @kintosolporvida

De México a las calles del gabacho

Skribe lo deja claro desde el principio: hacer rap en español en Estados Unidos no era solo nadar contra la corriente… era pelear en dos frentes.

“Imagínate hacer hip hop en español, y luego mexicanos. Para empezar tú sabes que son racistas, no nos quieren… Fue algo que nos ayudó también a la misma vez, porque hay veces cuando tienes barreras… toda esa energía negativa la usamos para empujar nuestra carrera”, nos contó.

Y sí, desde que empezaron vendiendo discos desde la cajuela de su coche, sabían que no había plan B. Todo era esfuerzo propio, con rimas desde el corazón y beats que narraban la cruda realidad del migrante. Nada de bling bling, mujeres o narcoflows.

“Nosotros siempre hemos cantado la realidad… cómo se vive, todas las cosas por las que pasamos, pero sin olvidar de dónde uno viene”, expuso.

Su disco 'Desde la Cajuela' habla de esos momentos en que llegaron a EU / FB: @kintosolporvida

Música que trasciende generaciones

Kinto Sol no solo resistió, también trascendió. Hoy, padres e hijos van juntos a sus conciertos. Las letras que hablaban del sufrimiento de los 90’s aún se sienten vigentes, y el mensaje de resistencia sigue siendo bandera para muchos.

“Quizás lo que te gustaba a los 15, 16, ya no te guste a los 30. Y nosotros nos ha tocado suerte que ahora llegan los papás con los hijos. La música trascendió generaciones porque era música real y positiva”, detalló.

Y es que Desde la Cajuela no solo habla de cómo cruzaron la frontera: también documenta cómo nació un movimiento, cómo los migrantes dejaron de estar “en las sombras” y ahora brillan en todos los sectores: congresistas, médicos, ingenieros, artistas.

“Hay una cosa que quizás no les guste, que ya estamos agarrando bastante fuerza en todos los niveles… doctores, abogados, en el Congreso… Si eso es lo que están tratando de hacer, de detenernos, es muy tarde ya”.

Sin pensarlo, forjaron un movimiento que le dio voz a los migrantes / FB: @kintosolporvida

“The beautiful struggle”

Desde la Cajuela no es nostalgia. Es testimonio. Es lucha. Es legado. “Nosotros vivimos esa película, estábamos haciendo esa película sin saberlo… (el rap en Estados Unidos) aunque lo veas en ese entonces como un sufrimiento… el sacrificio es una cosa hermosa porque tienes que disfrutar el momento”.

A 25 años de su primer disco, Kinto Sol sigue demostrando que el hip hop puede ser herramienta, puente y bandera. Que desde el dolor también nace la belleza. Y que la cajuela de un auto puede ser el estudio de grabación más poderoso cuando se rapea con el alma.

La banda se tuvo que enfrentar al racismo y odio a los mexicanos / FB: @kintosolporvida