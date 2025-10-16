A un año de la muerte de Liam Payne: detalles inéditos y avances judiciales

Este 16 de octubre se cumple un año del fallecimiento de Liam Payne, exintegrante de One Direction, quien murió a los 31 años tras caer desde el tercer piso del hotel CasaSur Palermo en Buenos Aires. Su partida, rodeada de misterio y controversia, sigue siendo objeto de investigaciones y homenajes.

Liam formó parte de la popular boyband "One Direction". / Liam Payne

El trágico suceso

Liam Payne llegó a Buenos Aires en octubre de 2024 para renovar su visa y asistir a un concierto de su excompañero Niall Horan. Tras la partida de su novia, Kate Cassidy, comenzó a mostrar un comportamiento errático, intensificando su consumo de drogas y alcohol. El 16 de octubre, el gerente del hotel CasaSur informó a la policía sobre un "hombre agresivo que podría estar bajo los efectos de drogas y alcohol". Poco después, Payne cayó desde el balcón de su habitación y fue declarado muerto a las 17:11 hora local.

Falleció a los 31 años. / Liam Payne

Avances en la investigación judicial

La Fiscalía argentina imputó inicialmente a cinco personas por su presunta responsabilidad en la muerte de Payne. Sin embargo, en febrero de 2025, tres de ellos fueron sobreseídos, quedando en prisión preventiva los argentinos Ezequiel Pereyra (empleado del hotel) y Braian Nahuel Paiz (camarero), ambos acusados de "suministro de estupefacientes a título oneroso, reiterado en dos oportunidades".

El juicio oral está previsto para los próximos meses, con ambos acusados enfrentando penas de 4 a 15 años de prisión si son hallados culpables.

Liam comenzó su carrera como solista, tras la separación de la banda. / Liam Payne

Informe toxicológico y causa de muerte

La autopsia reveló que Liam Payne falleció por "politraumatismo" con "hemorragia interna y externa" tras la caída. El informe toxicológico indicó la presencia de diversas sustancias en su organismo, incluyendo:

Cocaína rosa (mezcla de metanfetamina, ketamina y MDMA)

Cocaína

Crack

Benzodiacepinas

Alcohol

Estos hallazgos sugieren un consumo intensivo de drogas en las 72 horas previas a su muerte

Homenajes y legado

A un año de su partida, fans y colegas continúan rindiendo homenaje a Liam Payne. El legado de Liam Payne perdura. Su canción "Teardrops", lanzada en 2024, ha ganado popularidad en plataformas de streaming. Fans y colegas continúan rindiendo homenaje a su talento y sensibilidad artística.

Las fans de Liam y de One Direction han organizado homenajes para recordar al cantante. / Liam Payne