Lex Ashton es vinculado a proceso por asesinato en CCH Sur

Lex Ashton “N”, de 19 años, permanecerá recluido en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, luego de que un juez de control determinó imponerle prisión preventiva oficiosa durante la audiencia inicial celebrada el sábado 11 de octubre. La medida se dictó tras los hechos violentos registrados el pasado 22 de septiembre en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Sur, donde un alumno perdió la vida y un trabajador resultó lesionado.

Durante la audiencia, la defensa solicitó la duplicidad del término constitucional para preparar su estrategia legal, por lo que la continuación del proceso se llevará a cabo el jueves 16 de octubre, fecha en la que se definirá si el imputado será formalmente vinculado a proceso.

De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), existen elementos suficientes para mantener la medida cautelar, debido a la gravedad de los delitos y al riesgo de fuga. La dependencia imputó a Lex Ashton los delitos de homicidio calificado y tentativa de homicidio, luego de acreditar su presunta responsabilidad en la agresión perpetrada contra el estudiante Jesús Israel “N”, de 16 años.

Los hechos

Las investigaciones señalan que Lex Ashton ingresó al plantel portando un arma blanca y atacó a Jesús Israel en el estacionamiento del CCH Sur, causándole heridas mortales en el cuello y abdomen. En el intento por detener la agresión, un trabajador del plantel, identificado como Armando “N”, de 65 años, también resultó lesionado.

Tras el ataque, el agresor intentó huir subiéndose a un edificio del plantel, desde donde se lanzó al vacío, lo que le ocasionó fracturas en ambas piernas y una lesión craneal. Fue trasladado a un hospital del IMSS, donde permaneció bajo custodia hasta recibir el alta médica, momento en que fue detenido formalmente por agentes de la Fiscalía.

Defensa y postura legal

Durante la audiencia, el abogado defensor David Retes argumentó que su cliente presenta alteraciones mentales derivadas de un episodio psicótico.

“Se encuentra fuera de la realidad, tiene eventos psicóticos, está decaído, está deprimido, se encuentra mal físicamente”, expuso ante el juez.

No obstante, el Ministerio Público insistió en que existen suficientes elementos de prueba que lo señalan como autor material de los hechos, por lo que la autoridad judicial determinó mantenerlo en prisión mientras continúa la investigación complementaria.

Reacciones institucionales

Tras el ataque, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) suspendió las clases en el CCH Sur y activó protocolos de seguridad e investigación. A través de un comunicado, la institución lamentó la muerte del estudiante y reiteró su compromiso con la seguridad de la comunidad universitaria.

La Fiscalía capitalina informó que mantiene abierta la carpeta de investigación por homicidio calificado y lesiones dolosas, mientras continúan los peritajes y el análisis de publicaciones en redes sociales del imputado, donde se habrían encontrado mensajes alusivos a violencia y radicalización.

