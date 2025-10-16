Así es el chip M5 de Apple: ¿Para qué sirve?

Apple no se anda con rodeos: el nuevo chip M5 llegó para quedarse y para cambiar la forma en que usamos la inteligencia artificial (IA) en sus dispositivos. Anunciado esta semana, este procesador de última generación se perfila como el corazón del nuevo ecosistema de Apple Intelligence, y no solo promete velocidad, sino también potencia brutal para tareas que van desde editar videos hasta hablar con Siri sin que se trabe.

“El M5 marca un nuevo comienzo en el rendimiento de la IA para los chips de Apple”, aseguró Johny Srouji, vicepresidente sénior de Tecnologías de Hardware de la compañía.

El Chip M5 hará que la Inteligencia Artificial sea más rápida / Redes Sociales

¿Y qué trae de nuevo este chip?

El M5 incorpora una GPU rediseñada y el nuevo Neural Accelerator, una tecnología pensada especialmente para acelerar tareas de IA, como la generación de imágenes, el análisis visual avanzado y la interacción más fluida con Siri.

Apple promete un 45% más de potencia gráfica que su antecesor, el M4.1. Además, trae ray tracing de tercera generación, lo que significa mejores luces y sombras en videojuegos, aplicaciones 3D y experiencias de realidad aumentada.

Los nuevos productos de Apple traerán este nuevo y potente procesador / Redes Sociales

IA más rápida, más privada y sin depender de la nube

Una de las apuestas más importantes es que este chip permite que los modelos de IA más pesados corran directamente en el dispositivo, sin necesidad de conectarse a la nube. Eso se traduce en más privacidad, mayor velocidad y menos dependencia de servidores externos.

También presume de un motor multimedia más poderoso y un 30% más de ancho de banda de memoria unificada, lo que mejora el rendimiento en general, sobre todo en tareas pesadas de edición o en uso profesional.

Las tareas serán más fáciles de crear sin que la máquina se trabe / Redes Sociales

“Supone un gran salto en rendimiento y capacidades para el MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro”, añadió Srouji.

El futuro Apple es local, potente y muy inteligente

El chip M5 no es solo una mejora, es una declaración de intenciones de Apple para dejar claro que sus dispositivos se preparan para una nueva era de IA generativa, autónoma y segura. Si eres usuario de Apple, prepárate: tus gadgets están por volverse mucho más inteligentes.

MacBook Pro, iPad Pro y Apple Vision Pro tendrán un mejor rendimiento / Redes Sociales