Daddy Yankee lanza “Lamento en baile”: su primer disco cristiano inspirado en el Salmo 30:11

Daddy Yankee, reconocido como uno de los máximos exponentes del reguetón, sorprendió a sus seguidores con el lanzamiento de su primer disco de temática cristiana, titulado “Lamento en baile”. Este proyecto marca su regreso a la música tras su retiro en diciembre de 2023 y refleja su nueva fe cristiana.

“Con ‘Lamento en baile’ quise mostrar que incluso en los momentos más difíciles de la vida, la música tiene el poder de sanar, inspirar y celebrar. Cada tema cuenta una historia desde mi corazón, y no puedo esperar a que mis fans bailen y sientan este viaje conmigo”.

Detalles del álbum

El disco, lanzado bajo su propio sello DY Records, cuenta con 19 canciones, entre las que destacan:

“Sonríele”

“El toque”

“Quién es Dios”

“Tan invitao”

“Gloria”

“Toy hermoso”

“LEB”

“Jezabel y Judas”

Una de las canciones, “ABCD”, cuenta con la colaboración del rapero cristiano Alex Zurdo, mientras que “El toque” fue filmado en Corea del Sur, mostrando una fusión de culturas en su propuesta visual.

El álbum se creó durante un periodo personal desafiante, incluyendo el proceso de divorcio con Mireddys González, lo que permitió al artista transformar el dolor en música con un mensaje de esperanza y fe.

Inspiración bíblica y propósito renovado

El título “Lamento en baile” se inspira en el Salmo 30:11, que dice: “Has cambiado mi lamento en baile”, reflejando la transformación espiritual de Daddy Yankee.

“Ahora mi propósito es transformar vidas a través de la música. No se trata solo de hacer música cristiana, sino de poner el reino en la cultura pop”.

Un regreso esperado a los escenarios

El lanzamiento de “Lamento en baile” coincide con su próxima presentación en los Premios Billboard de la Música Latina 2025, el 23 de octubre en Miami, marcando su regreso oficial a los escenarios tras casi dos años de ausencia.

Con este disco, Daddy Yankee reafirma su compromiso de usar la música como un vehículo para inspirar, sanar y transmitir valores espirituales, mientras conserva su sello distintivo de ritmo y energía que lo catapultó a la fama mundial.

