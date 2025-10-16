Esto costará el permiso para que botargas trabajen en la calle y cobren por sus fotos

Una nueva polémica colorida y con relleno de espuma sacude a Celaya, Guanajuato: el gobierno local comenzó a multar y retirar a personas disfrazadas y botargueros del Centro Histórico, alegando que cobran por tomarse fotos y que no tienen permiso para hacerlo en la vía pública.

De acuerdo con Eduardo Griss Kauffman, director de Fiscalización, estas personas “cobran 50 pesos por foto, por lo que no es una acción altruista”. Por lo tanto, explicó que dentro del Reglamento de Justicia Cívica, la Policía Municipal tiene facultades para retirarlos.

“La intención no es afectar, sino regular a quienes se dedican a estas actividades”, aseguró el funcionario.

La problemática se está suscitando en Celaya, Guanajuato / Redes Sociales

Multa o permiso: decide tu aventura

El municipio informó que cualquier botarga, estatua viviente o persona disfrazada que cobre por foto se hará acreedora a una multa de 478 pesos. ¿La parte amable del cuento? También se les ofreció una alternativa: pagar ese mismo monto como permiso especial para trabajar durante toda la temporada de la Feria del Alfeñique… aunque algunos se negaron.

“Los vendedores de la Feria del Alfeñique, realizada en el Parque Morelos, se quejaron porque estas personas se instalan en los pasillos, obstruyen el libre paso y además exigen un pago a los visitantes”, explicó Kauffman.

Para no ser multados, los botargeros o personas disfrazadas deberán pagar 478 pesos / Redes Sociales

Celaya quiere orden, aunque sea con peluches

El alcalde Juan Miguel Ramírez respaldó la medida: “Lo principal es mantener el orden. Nosotros podemos negociar con ellos que sea por horas, pero que no se instalen todo el día. No queremos quitarle a nadie su forma de vida, se les va a permitir y se les va a ayudar, pero tenemos que organizarlos”.

Y como ejemplo de su buena voluntad, recordó que recientemente reubicaron a sonideros, artistas y músicos urbanos al Jardín Principal, donde “convino a la ciudadanía y convino a ellos”.

Mientras unos ciudadanos defienden el derecho a trabajar de los botargueros, otros denuncian agresiones y cobros obligados por tomarse una simple selfie con el Spider-Man gordito o el Pikachu sudado. En Celaya, el disfraz no es suficiente: ahora también necesitas factura.

El gobierno de Celaya busca regular la proliferación de botargas / Redes Sociales