VIDEO: Drones con explosivos atacan Fiscalía en Tijuana; investigan terrorismo

Una escena digna de película, pero que ocurrió en la vida real. La Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) confirmó que la noche del pasado 15 de octubre su sede antisecuestros en Playas de Tijuana fue atacada con drones que lanzaron explosivos hechizos, lo que provocó alarma entre las autoridades y detonó una investigación por terrorismo.

Todo ocurrió a las 19:06 horas, justo cuando los agentes regresaban de audiencias o hacían labores de gabinete. De repente, comenzaron a sonar detonaciones y al asomarse, se toparon con botellas de plástico cargadas con pólvora, clavos y balines cayendo desde el cielo, enganchadas a drones. Un ataque tan artesanal como letal.

"Son artefactos hechizos que, al impactar, expanden su contenido sobre las superficies, lo que propicia daños en carros y cristales", explicó la fiscal general, María Elena Andrade Ramírez, en una conferencia de prensa realizada ya en la madrugada del jueves.

Los hechos ocurrieron el miércoles por la noche / Redes Sociales

Explosivos desde el cielo y daños en autos

El blanco fue claro: el patio de la unidad antisecuestros. Los explosivos dañaron tres vehículos particulares y uno oficial, todos pertenecientes al personal que estaba en el sitio. Aunque los daños no fueron totales —no hubo incendios ni pérdida total de los autos— sí se reportaron vidrios estrellados y carrocerías maltratadas.

Andrade aclaró que nadie resultó herido, ni personal ni civiles, y que tampoco hubo disparos por parte de los agresores. Eso sí, hubo tiros preventivos de los agentes tras detectar un dron sobrevolando la zona, aunque aún se desconoce si era de alguna autoridad.

Las explosiones desde aire quedaron registradas por las cámaras de la Fiscalía / Redes Sociales

EU lanza alerta de seguridad para sus ciudadanos

La embajada de Estados Unidos no tardó en reaccionar. Apenas se confirmó el ataque, el Consulado en Tijuana emitió una alerta de seguridad, instando a sus ciudadanos a evitar la zona, mantenerse informados y reportarse con sus familias.

“Los informes iniciales indican que el ataque incluyó explosivos y se reportaron múltiples explosiones”, indicó el comunicado oficial. Incluso activaron una línea de emergencia y pusieron a disposición los canales de asistencia como el Smart Traveler Enrollment Program (STEP) y contactos en redes sociales, por si las dudas.

No hubo personas heridas, pero si tres vehículos resultaron dañados / Redes Sociales

Investigan terrorismo

La Fiscalía ya investiga el hecho como terrorismo, y en coordinación con la FGR y corporaciones federales analizan si atraerán el caso a nivel nacional. La fiscal confirmó que es la primera vez que se documenta un ataque directo con drones a una fiscalía en el estado.

Este atentado no es aislado. Baja California ha sido escenario de agresiones contra instalaciones de justicia y el uso de tecnología casera para sembrar terror parece estar escalando. ¿La guerra del narco ahora también será aérea?