“Me vinieron a robar”: asaltan a Doña Lety, abuelita de Aldo de Nigris, en su propio hogar

Ni la mamá de los influencers se salva. Doña Lety, madre del conductor y creador de contenido Poncho de Nigris y abuelita de Aldo de Nigris , denunció que fue víctima de un robo en su casa, luego de ser engañada por dos hombres que fingieron trabajar en una obra.

Todo ocurrió en Nuevo León y, como era de esperarse, ella misma contó lo sucedido a través de sus historias de Instagram, donde narró con detalle el modus operandi de los sujetos que llegaron a bordo de una camioneta pick up.

Doña Lety asegura que le robaron un cancel frente a su presencia / Redes Sociales

“Vienen unas personas que no eran de la empresa que estoy trabajando con ellos, de que me pusieron este el cancel y todo”, explicó. Según dijo, los hombres la convencieron de que era riesgoso dejar una pieza de vidrio en su cuarto, por lo que se ofrecieron a “retirarla” para evitar un accidente. Pero en realidad se la llevaron… para no volver.

“Vinieron a checar el baño y luego me dijeron: bueno, pero como no se puede hacer todavía, ¿dónde está el otro pedazo? No le conviene tenerlo aquí en la cama, o sea, le puede pasar algún accidente porque es de vidrio... se lo robaron. Me vinieron a robar”, relató indignada.

Los De Nigris vuelven a estar en medio de una polémica / Redes Sociales

La confianza le costó caro

Doña Lety reconoció que su carácter confiado fue un factor que facilitaron el engaño. “Impresionante que vinieron y como siempre soy así tan confiada, pero a la vez cuando estaba arriba dije, pues les voy a tomar video porque los vi muy sonrientes que iban trepando el cancel”.

Afortunadamente, alcanzó a grabar un video de los responsables, el cual planea hacer público con la esperanza de que alguien pueda identificarlos. Hasta el momento no se sabe si ya presentó una denuncia formal ante las autoridades. “¡Qué barbaridad! ¡Qué fácil se atreven a hacer eso!”, expresó la señora con indignación en sus historias.

La señora afirma que tiene todo grabado en video y que lo dará a conocer / Redes Sociales

“Todo lo expone”: usuarios reaccionan en redes

Como era de esperarse, la noticia generó indignación en redes sociales, sobre todo entre los fans de Poncho y Aldo de Nigris, quienes lamentaron el robo. Pero también hubo quienes criticaron a Doña Lety por compartir demasiado de su vida privada.

“Es por exponerlo todo, hay cosas que deben ser privadas”. “Siempre graba y publica todo. Cómo no quiere que le pase algo”, se leía entre los comentarios.

Y mientras algunos piden justicia, otros la invitan a que tome mayores precauciones… sobre todo cuando se trata de su propia casa.