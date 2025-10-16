Estos son los primeros nominados de ‘La Granja VIP’ ¡Se rompen las alianzas!

¡El juego ya empezó con todo! En su semana de estreno, La Granja VIP vivió su primera Asamblea con nominaciones cara a cara, donde los granjeros dejaron de lado las amistades para entrar en modo supervivencia total.

Ya sabíamos que César Doroteo y Alfredo Adame estaban en la cuerda floja desde la gala inaugural y tras perder el primer Duelo, respectivamente. Pero ahora, dos nuevos nombres se suman a la lista negra: Eleazar Gómez y La Bea.

“Están con un pie afuera de La Granja VIP”, soltó sin piedad Adal Ramones, dejando claro que esta semana será decisiva para los cuatro nominados.

La primera asamblea se llevó a cabo lo que dividió a los concursante / Redes Sociales

Se rompe la calma: así fueron las nominaciones

Tal como lo advirtió Adal: “Se acaban las amistades y empieza la supervivencia”.

Los votos, hechos frente a frente, fueron estos:

Eleazar Gómez fue nominado por: César Doroteo, Carolina Ross, La Bea, Kim Shantal, Sandra Itzel

La Bea fue nominada por: Alberto del Río, Kike Mayagoitia, Jawy, Eleazar Gómez

Manola Díez recibió votos de: Sergio Mayer Mori, Lis Vega, Omahi

Omahi fue señalado por: Alfredo Adame y Manola Díez

Kike Mayagoitia recibió el voto de Fabiola Campomanes

Fabiola Campomanes fue nominada por Lola Cortés

Estos son los primeros 4 nominados de La Granja VIP / Redes Sociales

Así quedó la lista de nominados oficiales:

🟡 César Doroteo

🟡 Alfredo Adame

🟡 Eleazar Gómez

🟡 La Bea

Cada uno de los participantes se dijo de frente el por qué quería que saliera del reality / Redes Sociales

¿Cómo votar para salvar a tu granjero favorito?

¿No quieres que tu participante favorito se vaya? Aquí te decimos cómo salvarlo:

Entra al enlace de votación oficial ( DA CLICK ) Tienes 10 votos diarios: puedes repartirlos o dárselos todos a uno solo ¡Repite esto todos los días hasta la gala!

¿Cuándo sabremos quién será eliminado?

La decisión final se dará este domingo 19 de octubre durante La Gala de La Granja VIP, que se transmite por Azteca UNO, en su sitio web oficial y por Disney+.

El próximo domingo uno de estos personajes será expulsado / Redes Sociales