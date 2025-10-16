Por esta razón Los Simpson predicen el futuro: Su creador lo revela

Desde su estreno en 1989, Los Simpson se ha consolidado como una de las series animadas más influyentes a nivel global. A lo largo de más de 750 episodios, la producción ha retratado situaciones que, para muchos fanáticos, parecen anticipar eventos de la vida real: desde la presidencia de Donald Trump. Estos momentos han dado lugar a la creencia de que la serie “predice el futuro”.

Sin embargo, según Matt Groening, estas coincidencias no son intencionales ni fruto de un “poder profético”. En entrevista con CBS Sunday Morning, el creador aclaró la situación.

“Hacemos tantos episodios que alguna broma termina volviéndose real. El mundo está tan loco que cualquier cosa puede pasar,” —comentó Groening, desmintiendo la idea de que Los Simpson tengan la capacidad de anticipar hechos reales.

La sátira como motor creativo

Groening explicó que el éxito de la serie radica en la observación aguda de la sociedad y en la exageración de situaciones cotidianas. La comedia, combinada con la crítica social, genera coincidencias que parecen profecías:

“Si lanzas suficientes dardos, alguno dará en el blanco,” —añadió el creador, destacando que estas “predicciones” son simplemente el resultado de explorar un amplio abanico de temas en los guiones.

Cada capítulo aborda desde política y economía hasta tecnología y cultura popular, ofreciendo una mirada irónica sobre el comportamiento humano. La sátira permite que, por mera coincidencia, algunas bromas se alineen con hechos posteriores.

Episodios que alimentaron la leyenda

Existen varios episodios de Los Simpson que han sido citados como “proféticos” por los fans:

Bart al Futuro (2000), donde Lisa se convierte en presidenta tras la administración de Donald Trump.

Marge in Chains (1993), que retrata un virus originado en Asia que paraliza la ciudad.

El pez de tres ojos cerca de la planta nuclear, considerado un símbolo de desastres ambientales.

El ataque de un tigre a un mago, inspirado en la experiencia real de Siegfried & Roy.

Estos capítulos han sido ampliamente comentados en redes sociales como TikTok, Reddit e Instagram, donde los seguidores comparten teorías sobre nuevos posibles eventos reflejados en Springfield.

La viralización de estas supuestas predicciones demuestra cómo la cultura pop puede influir en la percepción de los usuarios. Videos, memes y artículos sobre las “predicciones amarillas” circulan constantemente, generando debates y curiosidad sobre la relación entre ficción y realidad.

Groening enfatizó que, aunque la serie ha coincidido con hechos reales, no existe intención de anticipar el futuro:

“No predecimos el futuro, lo copiamos sin querer,” —afirmó el creador, reafirmando que la serie se limita a reflejar la vida con humor y exageración.

