Lluvias dejan 78 personas muertas en México

Las fuertes lluvias registradas entre el 6 y 9 de octubre de 2025 en Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí han provocado la muerte de al menos 66 personas

En diversos municipios, carreteras quedaron intransitables, y viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua. | AP
Mariana Alcántara Contreras
22 de Octubre de 2025

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días en México han provocado graves inundaciones, deslaves y pérdidas humanas en diferentes regiones del país. De acuerdo con el último reporte oficial, 78 personas han perdido la vida a consecuencia de los efectos de las tormentas, mientras que cientos de familias permanecen desplazadas o han sufrido daños severos en sus viviendas.

Las entidades más afectadas incluyen zonas de Veracruz, Oaxaca, Puebla, Guerrero y Chiapas, donde se han reportado comunidades incomunicadas, carreteras dañadas y cortes en el suministro eléctrico. Equipos de emergencia continúan trabajando en labores de rescate, limpieza y restablecimiento de servicios básicos.

Los remanentes de los huracanes Raymond y Priscilla provocaron inundaciones severas, desbordamientos de ríos y deslaves que afectaron a más de 100 municipios en los estados mencionados, dejando además daños materiales significativos y la interrupción de servicios básicos como electricidad y agua potable.

En diversos municipios, carreteras quedaron intransitables, y viviendas resultaron afectadas por el ingreso de agua, lo que obligó a evacuaciones preventivas y la instalación de albergues temporales para garantizar la seguridad de los habitantes.

Acciones del gobierno federal y coordinación interinstitucional

Para atender la emergencia, el gobierno federal ha desplegado operativos de rescate, brigadas médicas y maquinaria para despejar caminos bloqueados. Además, se habilitará un micrositio de información donde la población podrá conocer las zonas afectadas y los recursos disponibles para apoyo y protección civil.

Gobierno inicia entrega de apoyos

El Gobierno de México informó que ya comenzó la entrega de apoyos a los damnificados, que incluye despensas, colchonetas, cobertores y agua potable. Las acciones forman parte del Plan DN-III-E y el Plan Marina, activados por el Ejército y la Marina para atender zonas de emergencia.

Además, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) realiza recorridos de evaluación para determinar el número total de viviendas afectadas y coordinar la entrega de recursos directos a las familias.

Las autoridades estatales y municipales trabajan en conjunto para reabrir caminos y brindar atención médica a las personas afectadas, mientras que los refugios temporales continúan operando para quienes perdieron su hogar.

 

Impacto social y recuperación de las comunidades afectadas

La emergencia ha dejado un impacto emocional significativo en las comunidades afectadas, con familiares en búsqueda de desaparecidos y la población intentando recuperarse de las pérdidas materiales. Las autoridades locales y federales continúan evaluando la magnitud de los daños para destinar recursos de reconstrucción y apoyo a los damnificados.

Expertos en gestión de desastres recomiendan mantener medidas de prevención, seguimiento de alertas meteorológicas y vigilancia constante en zonas vulnerables, especialmente ante eventos de lluvias intensas que puedan desencadenar inundaciones o deslaves repentinos.

