Billboard Latin Music Awards 2025: fecha, hora y todo lo que debes saber sobre la ceremonia

La gala de los Billboard Latin Music Awards 2025 no solo premiará a los artistas más escuchados del año, sino que también rendirá homenaje a quienes han dejado una huella profunda en la música latina. En esta edición se entregarán premios especiales que celebran la diversidad y evolución del género.

Entre los galardonados se encuentra Bad Bunny, quien será reconocido como Artista Latino del Siglo 21, un título que destaca su enorme influencia en la cultura popular, su liderazgo en las plataformas digitales y su papel como pionero en redefinir la industria musical para toda una generación.

/ AP

Elvis Crespo, Laura Pausini y Peso Pluma también serán homenajeados

El veterano cantante Elvis Crespo recibirá el Hall of Fame Award (Salón de la Fama), por su aportación a la expansión internacional del merengue y su extensa trayectoria de más de dos décadas, con temas que se han convertido en clásicos del género tropical.

Por su parte, Laura Pausini será distinguida con el Icon Award, premio que reconoce su carrera, su conexión emocional con el público latinoamericano y su contribución al pop global, manteniendo una relación cercana con las audiencias hispanohablantes durante más de 30 años.

Laura Pausini será distinguida con el Icon Award, premio que reconoce su carrera, su conexión emocional con el público. / AP

El reconocimiento a la innovación recaerá en Peso Pluma, quien recibirá el Vanguard Award, otorgado a los artistas que desafían los límites de la música latina. Su estilo, que mezcla los sonidos regionales mexicanos con ritmos urbanos, lo ha posicionado como una de las figuras más influyentes del panorama actual.

Una celebración de generaciones y estilos

Estos galardones especiales reflejan la amplitud y vitalidad de la música latina: desde artistas consagrados que abrieron camino hasta las nuevas voces que están transformando el sonido contemporáneo.

La edición 2025 de los Billboard Latin Music Awards busca reconocer esa mezcla entre tradición e innovación, confirmando que la música en español atraviesa uno de los momentos más importantes de su historia.

La edición 2025 de los Billboard Latin Music Awards busca reconocer esa mezcla entre tradición e innovación. / Billboard