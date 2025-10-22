Flores “El Patrón” es denunciado por presunta violencia doméstica

El influencer Flores “El Patrón” fue denunciado por su pareja sentimental por presunta violencia doméstica, luego de un conflicto en el que —según su testimonio— él actuó de forma agresiva y fuera de control. La mujer relató que, aunque no están casados legalmente, lo considera su esposo y decidió hacerlo público por miedo a lo que pudiera pasarle.

En su declaración, explicó que el comportamiento del influencer cambió drásticamente desde que alcanzó notoriedad en redes sociales, y que su trato hacia ella se volvió distante y hostil. Aseguró que teme por su seguridad y que su intención al grabar un video fue dejar constancia de lo que vivió, ya que considera injusta la situación que atraviesa.

“Se puso muy agresivo, temo por lo que pueda pasar”

Durante un video que circula en redes sociales, la joven narró visiblemente afectada que Flores “El Patrón” tuvo un episodio de agresividad.

“Solo quiero decir que hoy, Flores el Patrón se puso muy agresivo, me intentó quitar a mi hijo. Las cosas no están bien; temo por las cosas que me puedan pasar. No es justa esta situación; después de la fama se puso súper diferente conmigo”, expresó desde el interior de un vehículo.

El material se difundió poco después de que la mujer presentara la denuncia correspondiente, en la que solicitó medidas de protección ante el temor de sufrir algún tipo de represalia.

Influencer no ha dado declaraciones

Hasta el momento, Flores “El Patrón” —quien alcanzó fama por entregar enormes ramos de flores mientras decía su característica frase: “Señorita, es usted muy afortunada, el patrón le mandó un arreglito”— no ha emitido ningún comentario sobre las acusaciones.

En redes sociales, sus seguidores han mostrado sorpresa y preocupación por la situación, mientras que su pareja no ha vuelto a aparecer públicamente ni ha dado nuevas actualizaciones sobre su estado.

