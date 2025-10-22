Transportistas de CDMX anuncian bloqueo y manifestación: Quieren aumento en el pasaje

La Ciudad de México podría enfrentar una jornada complicada en materia de movilidad debido al paro y bloqueo que prepara la Fuerza Amplia de Transportistas (FAT). El gremio advirtió que detendrá miles de unidades de transporte público concesionado para exigir un ajuste en la tarifa, que consideran insuficiente ante el aumento de costos operativos.

La FAT sostiene que la tarifa actual no cubre los gastos de combustible, refacciones y mantenimiento, por lo que aseguran que su operación resulta cada vez menos viable. Esta movilización forma parte de una serie de protestas que el gremio ha realizado durante el año para presionar a las autoridades capitalinas.

Esta movilización forma parte de una serie de protestas que el gremio ha realizado. / RS

Rutas y avenidas que podrían verse afectadas

El paro contempla bloqueos en puntos estratégicos de la ciudad que podrían generar un colapso vial, sobre todo durante las horas de mayor tránsito el 29 de octubre. Entre las vialidades donde se prevén afectaciones destacan la Autopista México–Pachuca, la Calzada Ignacio Zaragoza, el Periférico Norte, así como varios accesos principales a la capital.

El paro contempla bloqueos en puntos estratégicos de la ciudad que podrían generar un colapso vial. / RS

Las autoridades han advertido que la suspensión de rutas concesionadas podría afectar a miles de usuarios que dependen diariamente de microbuses, vagonetas y camiones para desplazarse a sus trabajos o escuelas.

Exigen revisión de tarifas

El movimiento busca presionar al Gobierno de la Ciudad de México para que revise el costo actual del pasaje, que no ha sufrido modificaciones en los últimos años. Los transportistas aseguran que los incrementos en gasolina, refacciones y seguros han reducido drásticamente sus márgenes de ganancia, lo que dificulta mantener las unidades en condiciones óptimas.

Además del aumento en la tarifa, el gremio plantea alternativas como apoyos económicos o subsidios en combustible para continuar operando sin afectar a los usuarios.

El movimiento busca presionar al Gobierno de la Ciudad de México para que revise el costo actual del pasaje. / Pixabay

Recomendaciones para los usuarios

Aunque la fecha exacta del paro no ha sido confirmada, se prevé que se lleve a cabo durante un día hábil, lo que podría provocar congestiones en las principales arterias de la capital. Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar con anticipación sus traslados, usar rutas alternas o medios de transporte como Metro, Metrobús o Ecobici, y mantenerse atentos a los reportes de movilidad en tiempo real.

Las autoridades recomiendan a los ciudadanos planificar con anticipación sus traslados. / RS