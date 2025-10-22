Sube a 32 el número de muertos por explosión de pipa de gas en Iztapalapa

La cifra de víctimas mortales por la explosión de una pipa de gas en el puente de La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, aumentó a 32, luego de confirmarse la muerte de Tiffany Odette Cano González, de 16 años, quien se encontraba internada en el Instituto Nacional de Rehabilitación.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México actualizó el reporte de víctimas del fatídico accidente ocurrido el pasado miércoles 10 de septiembre, cuando por la tarde una pipa cargada con 49 mil 500 litros de gas volcó y posteriormente explotó mientras circulaba por una curva del puente, muy cerca de la estación Metro Santa Marta, de la Línea A.

Autoridades confirmaron el aumento en el número de muertos.

Con la muerte de Tiffany, van 32 personas fallecidas, 5 permanecen hospitalizadas y 47 lesionados ya fueron dados de alta.

¿Quién era Tiffany?

Tiffany, la más reciente víctima de esta tragedia, tenía apenas 16 años y el día del accidente se encontraba cerca del paradero del Metro Santa Marta, junto a su papá Misael y su hijo de tan solo 18 meses de edad.

Su padre murió víctima de la explosión, mientras que su bebé sigue hospitalizado por las quemaduras que sufrió.

Misael, padre de Taiffany, también murió tras la explosión.

¿Cómo fue la explosión en Iztapalapa?

El siniestro ocurrió el 10 de septiembre, cuando una pipa de la empresa Transportadora Silza perdió el control en una curva del Distribuidor Vial La Concordia. Al volcar, una fuga de gas formó una nube blanca que se incendió 31 segundos después.

Expertos de la UNAM aclararon que el incidente fue resultado de una deflagración del gas disperso, y no de la explosión del tanque.

“De haber explotado, las consecuencias habrían sido aún más catastróficas”, señalaron.

La pipa cargada con casi 50 mil litros de gas volcó y luego explotó.

Avances en la investigación

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) mantiene abierta la investigación para esclarecer las causas del siniestro. El dictamen preliminar señala una posible falla en la válvula de la pipa de gas LP, aunque la información ha sido reservada por tres años debido a la indagatoria en curso.

La falta de transparencia ha generado especulación entre los ciudadanos. Algunos señalan que el mal estado del pavimento y la falta de mantenimiento vial pudieron haber agravado la tragedia.

Las investigaciones apuntan a que el accidente se ocasionó por un erro del chófer de la pipa.

Vecinos coinciden en que, más allá del dictamen técnico, el incidente deja clara una deuda pendiente en materia de seguridad vial y supervisión de vehículos de carga pesada.